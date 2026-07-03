Khalaili, nuova mossa dell’Inter: la posizione del Napoli nella trattativa

Anan Khalaili è sempre più vicino all”Inter, con il Napoli oramai sorpassato. L’esterno dell’Union Saint-Gilloise cambia direzione rispetto ai piani azzurri, con i nerazzurri che hanno avanzato un’offerta concreta al club belga dopo lo sfogo per Palestra al Chelsea.

Khalaili-Inter: la mossa di Marotta

La strategia nerazzurra è netta. Secondo Sky Sport, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno deciso di accelerare per l’esterno israeliano dopo che Marco Palestra ha ceduto alla corte londinese. Khalaili rappresenta il profilo giusto per sostituire Denzel Dumfries sulla fascia destra, e l’Inter non ha alcuna intenzione di lasciare l’opportunità nelle mani del Napoli. Il giocatore, dal canto suo, non oppone resistenza. Come rivela Gianluca Di Marzio a Sky Sport, “con il giocatore nessun problema: non sarebbe difficile trovare un’intesa personale”. L’accordo economico tra Inter e Khalaili non rappresenta un ostacolo.

Napoli bloccato e sempre più in svantaggio

Qual è il prezzo della contesa? La società belga ha fissato il cartellino a 25 milioni di euro più bonus. L’Inter sta già stringendo i tempi con il club belga, convinta di poter chiudere l’operazione nei prossimi giorni. Il Napoli, invece, rimane in contatto con l’entourage del giocatore da tempo, ma non ha ancora raggiunto un’intesa con l’Union.

Questa differenza è decisiva. Mentre gli azzurri trattano da posizioni di stallo, i nerazzurri avanzano con concretezza. La velocità nel chiudere le trattative rappresenta spesso il fattore determinante nel calciomercato estivo, e l’Inter ha dimostrato di muoversi con decisione dopo la delusione Palestra.

I prossimi giorni saranno cruciali. L’Inter conta di avanzare ulteriormente tanto con Khalaili quanto con l’Union Saint-Gilloise, chiudendo un’operazione che porterebbe un profilo giovane e duttile in nerazzurro. Per il Napoli, l’alternativa diventa urgente: Khalaili potrebbe diventare un’occasione persa.