Khalaili al Napoli? Prima serve cedere! Ecco chi dovrebbe lasciare

Anan Khalaili arriva al Napoli solo se parte Pasquale Mazzocchi: il club azzurro condiziona l’accelerazione sull’esterno israeliano a movimenti in uscita, come rivela il Corriere del Mezzogiorno.

Khalaili e il nodo delle uscite: Mazzocchi sacrificabile

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha confermato la strategia della società. Il Napoli non agisce in entrata finché non libera spazi in rosa. L’Union Saint-Gilloise attende segnali concreti, ma gli azzurri rimangono fermi sulla loro linea. Mazzocchi rappresenta il principale indiziato per fare posto al giovane talento belga.

La ricerca di Khalaili non è una priorità assoluta. Manna l’ha spiegato chiaramente: “Khalaili è un prospetto giovane interessante, come tanti altri, non interessa solo al Napoli, ma a tanti club”. La concorrenza estera è forte, ma il Napoli non intende forzare i tempi. La tranquillità è la parola chiave della gestione estiva.

Perché Mazzocchi potrebbe partire: la soluzione tattica

Pasquale Mazzocchi ha giocato poco nella stagione passata. L’arrivo di un esterno giovane come Khalaili renderebbe la sua permanenza ancora più complicata. Il club considera la sua cessione non come una perdita, ma come una riorganizzazione funzionale. Altre squadre potrebbero interessarsi al terzino napoletano nei prossimi giorni.

Manna ha ribadito il contesto della passata stagione: “L’anno scorso è stata un’annata complicata, l’allenatore, lo staff, i giocatori sono stati bravissimi, abbiamo ottenuto il nostro obiettivo, vinto la Supercoppa nonostante grandi difficoltà”. Questa stabilità consente al Napoli di muoversi senza fretta, rispettando i parametri finanziari e tattica.

Il mercato del calciomercato Napoli prosegue con prudenza. La cessione di Mazzocchi libererebbe risorse economiche e spazi di rosa per accogliere Khalaili. Nei prossimi giorni emergeranno sviluppi concreti sulla destinazione del terzino e sulle mosse offensive del club partenopeo.