Beffa per il Napoli! Accadrà lunedì: ecco cosa sta succedendo

Mario Gila ha detto sì al Milan. Secondo Sky Sport, il difensore spagnolo ha accettato un contratto da 5 milioni netti annui per 5 stagioni, chiudendo così le settimane di corteggiamento del Napoli senza risultato.

Gila-Milan: la Lazio rimane l’ultimo ostacolo

La trattativa entra nella fase decisiva lunedì. L’agente del calciatore volerà a Roma per negoziare direttamente con la Lazio e il presidente Claudio Lotito. Gli azzurri avevano insistito per settimane con avances costanti, ma la dirigenza rossonera ha convinto Gila con un progetto che il difensore ha preferito rispetto alle alternative partenopee. Il Milan ha già blindato l’accordo personale, eliminando così i margini di ripensamento.

La Lazio fissa il prezzo del cartellino e i dettagli economici della cessione. Non ci sono ostacoli insormontabili: la volontà del giocatore di trasferirsi al Milan è chiara, e il club biancoceleste sa bene che trattenere un difensore deciso a partire crea solo frizioni nello spogliatoio. Lotito ha sempre dimostrato pragmatismo in queste situazioni, specialmente quando il giocatore ha già scelto la sua destinazione.

Napoli: l’occasione sfumata in difesa

Gli azzurri escono sconfitti da questa battaglia di mercato. Avevano lavorato a lungo per Gila, ma il Milan ha prevalso con una proposta che il difensore ha ritenuto superiore. La scelta del calciatore non è casuale: il progetto rossonero, la competitività europea garantita e le ambizioni dichiarate hanno pesato nella decisione finale. Il Napoli dovrà ora cercare alternative in difesa, magari accelerando su altri nomi già monitorati.

Cosa cambia per il mercato azzurro? La perdita di Gila costringe De Laurentiis e la sua dirigenza a rivedere le priorità difensive. Non si tratta di una semplice delusione: è un segnale concreto che i big club europei stanno anticipando i movimenti dei partenopei. Il Milan ha dimostrato di muoversi con velocità e decisione, mentre il Napoli ha subito la contromossa senza riuscire a fare la differenza negli ultimi giorni di trattativa.

La settimana prossima sarà decisiva anche per il calciomercato Napoli. Se lunedì l’agente di Gila chiuderà con la Lazio, il trasferimento al Milan diventerà ufficiale. Gli azzurri dovranno concentrarsi su altri profili, sapendo che la competizione con i grandi club per i migliori difensori disponibili si farà ancora più serrata.