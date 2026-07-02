Ora il Napoli ha un vero problema: Manna a lavoro per risolverlo

Napoli mercato bloccato dalle liste: Manna non ha spazi per nuovi innesti senza prima cedere. L’aritmetica impone una scelta inevitabile prima di ogni colpo estivo.

Manna e il muro delle liste: nessuno spazio per i nuovi

Il direttore sportivo del Napoli si trova di fronte a un ostacolo concreto e matematico. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, le liste della Serie A non prevedono spazi per nessun acquisto a meno che non si tratti di giocatori Under. Questo significa che ogni operazione in entrata deve essere preceduta da almeno una partenza. Non è una scelta tattica, è una necessità amministrativa che condiziona ogni mossa di mercato.

La rosa attuale è sovradimensionata e contiene troppi elementi per i posti disponibili. Allegri dovrà dunque valutare una situazione complessa: titolari consolidati, elementi in rientro dai prestiti e una serie di calciatori in bilico sulle gerarchie. Il nuovo allenatore avrà il compito di distinguere chi resta e chi parte. La logica è spietata: meno giocatori significano più slot nelle liste ufficiali.

Allegri a Dimaro: il banco di prova per le gerarchie

Nel ritiro estivo di Dimaro, Allegri comincerà a tracciare le linee di demarcazione. Chi non convince verrà messo sul mercato per liberare spazi. Non è un dettaglio di transizione, è la condizione per costruire una squadra competitiva. I prestiti in scadenza rientreranno, i giovani cercheranno di imporsi, i veterani dovranno dimostrare ancora di valere una maglia.

Manna lavora dunque con due fronti aperti contemporaneamente: da una parte identifica i profili giusti per il progetto tattico di Allegri, dall’altra prepara le liste di cessione. Gli obiettivi di mercato sono noti, i ruoli da rinforzare pure, ma il percorso per raggiungerli passa attraverso una sfoltimento obbligatorio della rosa.

Entro la fine di luglio il Napoli avrà necessariamente ceduto almeno due o tre elementi per fare spazio ai nuovi arrivi. Solo così Manna potrà costruire una squadra moderna e funzionale alle idee di Allegri, senza i vincoli amministrativi che oggi bloccano ogni manovra.