Calciomercato Napoli, Manna a Milano: vuole piazzare 4 esuberi

Giovani Manna accelera a Milano per piazzare almeno quattro esuberi del Napoli, mentre il Besiktas sonda Milinkovic-Savic come portiere.

Cajuste, Folorunsho e Lindström: la caccia ai compratori

Il direttore sportivo partenopeo si muove con decisione sul fronte delle cessioni. Cajuste rappresenta un’opzione concreta per il Genoa, mentre Folorunsho attrae l’attenzione di Atalanta e Torino. Lindström, invece, cerca una soluzione all’estero dopo l’esperienza poco convincente in Italia. Gli azzurri devono accelerare per alleggerire la rosa prima del ritiro estivo.

Lucca è finito nel mirino di quattro club della Serie A: Genoa, Bologna, Lazio e Monza. La cessione dell’attaccante rappresenterebbe una soluzione concreta per fare spazio e generare risorse economiche. Le trattative procedono in parallelo, con i club interessati che valutano le modalità di acquisizione.

Milinkovic-Savic: il Besiktas bussa alla porta

Quale futuro per il portiere? Il Besiktas ha lanciato un sondaggio concreto su Milinkovic-Savic, cercando un estremo difensore con qualità tecniche moderne. Il club turco apprezza le caratteristiche del portiere partenopeo, specialmente la capacità di costruire il gioco con i piedi, elemento fondamentale nel modulo di Vincenzo Italiano.

Il Besiktas ha già valutato altre piste senza successo: Di Gregorio e Caprile non hanno generato approfondimenti seri. Anche Okoye dell’Udinese è stato sondato dal club di Istanbul. Milinkovic-Savic, però, risponde al profilo ricercato: portiere moderno, affidabile, capace di giocare corto come richiede il nuovo allenatore del Napoli.

Il carico di lavoro di Manna: una decina di esuberi

L’operazione di mercato in uscita è complessa e articolata. Il Napoli dispone di almeno dieci elementi da piazzare sul mercato, una situazione che richiede tempestività e visione strategica. Manna deve coordinare simultaneamente le trattative per evitare che la rosa rimanga sovraccarica durante la preparazione estiva.

Restano ancora da chiarire le posizioni di Lukaku e De Bruyne, attualmente impegnati negli impegni internazionali del Mondiale. Una volta rientrati a Napoli, le loro situazioni contrattuali e tecniche andranno rivalutate. Il lavoro in uscita rappresenta la priorità immediata per il direttore sportivo, che punta a completare il turnover della rosa entro la fine di luglio per garantire continuità progettuale ad Allegri.