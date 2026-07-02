Nuovo nome per la porta: il giocatore ha già aperto al Napoli!

Juan Musso apre al trasferimento al Napoli per la prossima stagione. L’argentino dell’Atletico Madrid rappresenta il nuovo profilo seguito da Manna per il reparto portieri.
Musso favorito su Vicario: la scelta di Manna
Il portiere dell’Atletico Madrid ha manifestato disponibilità verso i partenopei. Secondo quanto riporta Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli, Giovanni Manna valuta attualmente diversi profili per la porta azzurra, ma Musso risulta il candidato principale. La decisione dipende dalla cessione di Vanja Milinkovic-Savic, destinato a partire per fare spazio al nuovo innesto. Alex Meret resterà in organico e giocherà stabilmente in campionato.
La strategia della società prevede una divisione chiara dei compiti tra i pali. Musso avrebbe l’opportunità di giocare le competizioni europee, mentre Meret manterrebbe il ruolo di titolare in Serie A. Questa soluzione consentirebbe al Napoli di gestire il carico di lavoro tra le diverse competizioni senza sacrificare la qualità tra i pali.
Atletico Madrid: il nodo della cessione
L’operazione Musso dipende dalla riuscita della vendita di Milinkovic-Savic. Il portiere serbo rappresenta un’importante fonte di liquidità per finanziare il nuovo acquisto. Manna ha fissato priorità precise: mantenere Meret, cedere Milinkovic-Savic e portare a Napoli un portiere di livello europeo capace di alternarsi in competizioni internazionali. Vicario rimane sullo sfondo come alternativa, ma Musso gode di una preferenza netta al momento.
L’argentino rappresenta un profilo consolidato nel calcio europeo. La sua apertura ai partenopei semplifica le trattative rispetto ad altri obiettivi più distanti. Il Napoli conta di chiudere l’operazione entro i prossimi mesi, una volta definita la partenza di Milinkovic-Savic verso una nuova destinazione. Lo scenario futuro del calciomercato Napoli passa dunque dalla capacità di monetizzare la cessione del portiere serbo e dalla velocità nel definire l’arrivo di Musso dall’Atletico Madrid.