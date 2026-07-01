Italiano e il Napoli, il nuovo intreccio è sul mercato: trattativa per il titolare azzurro

Vanja Milinkovic-Savic lascia Napoli: il Besiktas di Vincenzo Italiano ha chiesto informazioni sul portiere serbo, sondando anche Maduka Okoye dell’Udinese per rinforzare la difesa turca.

Milinkovic-Savic e il Besiktas: la ricerca di un nuovo portiere

Come rivela Nicolò Schira, la dirigenza del Besiktas ha avviato contatti concreti per Vanja Milinkovic-Savic. Il club turco non si limita a una sola pista: ha chiesto informazioni anche su Maduka Okoye dell’Udinese. Il Napoli aveva già deciso in precedenza che Milinkovic-Savic fosse in uscita. Con l’arrivo di Max Allegri, Meret diventa il titolare indiscusso, relegando il serbo a ruolo di secondo. La cessione comporterebbe anche un alleggerimento del monte stipendi, elemento non secondario nelle strategie di bilancio del club partenopeo.

Vanja Milinković-Savić in azione durante una partita in maglia rossa

Italiano e il Napoli: nuovo intreccio

L’interesse del Besiktas apre uno spiraglio concreto per la risoluzione della situazione del portiere azzurro. Se le trattative dovessero avanzare, Milinkovic-Savic potrebbe trovare una nuova squadra dove competere per il ruolo da titolare indiscusso sotto la guida di colui che poteva essere il suo allenatore al Napoli. Vincenzo Italiano, diventato il nuovo allenatore del Besiktas dopo la trattativa arenata con gli azzurri, intreccia così nuovamente il suo destino con la squadra partenopea con questa trattativa.

Il mercato dei portieri muove i primi passi significativi, e Vanja Milinkovic-Savic potrebbe essere uno dei protagonisti di questo movimento. Il Napoli rimane vigile su eventuali proposte concrete, mentre il Besiktas accelera la ricerca per soddisfare le richieste di Italiano. La palla è in mano ai turchi: un’offerta ufficiale potrebbe sbloccare tutto.