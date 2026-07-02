Napoli, il giocatore andrà via: fissato il prezzo

Vanja Milinkovic-Savic lascia il Napoli se il Besiktas versa 15 milioni: secondo Il Mattino, il club turco segue il portiere serbo e la dirigenza partenopea ha fissato il prezzo non negoziabile per una cessione estiva.

Milinkovic-Savic non è incedibile: Il Mattino rivela l’interesse turco

Il portiere arrivato dal Torino dodici mesi fa per 21 milioni non rappresenta un intoccabile negli azzurri. Giovanni Manna ha tracciato una linea precisa: chi vuole l’estremo difensore deve portare 15 milioni sul tavolo. Non uno di meno. L’operazione rientra in una strategia più ampia dove il Napoli trasforma le uscite in liquidità per il mercato in entrata.

Il Besiktas ha sondato il terreno e il timing non è casuale. In Turchia cercano un nuovo numero uno e Milinkovic-Savic risponde ai parametri ricercati. La valutazione fissata da Manna tiene conto dell’ammortamento del cartellino e del valore attuale del giocatore nel panorama europeo. Una cifra realistica, non una provocazione. Il direttore sportivo azzurro mantiene una posizione ferma senza aperture a ribassismi.

Besiktas e Napoli: quando la cessione finanzia gli acquisti

Se il portiere serbo dovesse partire, gli azzurri avrebbero risorse fresche per rinforzare altri reparti. Attualmente il Napoli sta lavorando per riequilibrare la rosa e ogni cessione bene valorizzata diventa strumento operativo. Milinkovic-Savic è stimato dalla dirigenza ma non indispensabile al progetto.

Cosa garantisce la permanenza di Milinkovic-Savic? Solo un’offerta inferiore ai 15 milioni o il rifiuto del portiere di trasferirsi. Nessuno dei due scenari appare probabile. Il Besiktas ha i mezzi economici per muoversi e il giocatore non ha motivo di rifiutare una piazza prestigiosa come quella turca.

Le prossime settimane chiariremo se l’interesse del Besiktas si trasforma in proposta ufficiale. Il Napoli non ha fretta: accetterà solo offerte che rispettano la valutazione di 15 milioni. Manna ha già deciso come reinvestire queste risorse nel calciomercato Napoli e non scenderà a compromessi sulla cifra.