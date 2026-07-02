Napoli, dalla Francia la nuova ipotesi in porta: il Tolosa chiede 20 milioni

Guillaume Restes piace al Napoli, ma il Tolosa non scende sotto i 20 milioni di euro. Secondo L’Equipe, il portiere francese Under 21 è seguito anche da Aston Villa e Ipswich Town in questa finestra di mercato.

Restes: il Tolosa blocca tutto a 20 milioni

Il club francese ha avviato contatti formali con tre società straniere e le condizioni sono cristalline. Nessuna trattativa verrà valutata al di sotto di 20 milioni. Gli azzurri sfidano due club inglesi di primo livello per assicurarsi il giovane estremo difensore, ma la valutazione è fissa e non negoziabile.

Restes ha 21 anni e vanta 19 presenze in prima squadra. Il Tolosa lo ritiene una risorsa strategica per il proprio futuro e non intende cederlo a buon mercato. L’interesse del Napoli arriva in un momento di incertezza sulla porta partenopea, dove la permanenza di Alex Meret rimane in dubbio e Vanja Milinkovic-Savic è in procinto di lasciare il club.

Napoli contro Aston Villa e Ipswich: tre progetti diversi

L’Aston Villa propone al francese un ruolo da titolare in Premier League e Champions League, con la possibilità di sostituire Emiliano Martinez. L’Ipswich, neopromosso nella massima serie inglese, offre meno pressione immediata. Il Napoli presenta un panorama più complesso: il giovane portiere potrebbe ereditare la porta azzurra, ma l’incertezza sul futuro di Meret genera dubbi sulla sua effettiva titolarità.

Restes segue la situazione “con grande calma”, secondo chi gli è vicino, e darà priorità al progetto sportivo piuttosto che alla destinazione geografica. Il portiere rimane sotto contratto con il Tolosa fino al 2028 e intende compiere il passo successivo della sua carriera professionale.

Per il Napoli acquisire Restes comporterebbe un investimento di almeno 20 milioni, cifra che il club deve valutare in relazione agli ulteriori rinforzi per la difesa. Aston Villa e Ipswich Town rappresentano concorrenti seri, entrambe in grado di coprire la richiesta economica del Tolosa. La decisione del francese arriverà nei prossimi giorni, quando il quadro tattico del Napoli sarà più definito e gli azzurri potranno presentare un progetto concreto al portiere francese.