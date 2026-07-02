Napoli contattato dall’Al-Hilal: sondaggio arabo e possibile cessione

Sam Beukema finisce nel mirino dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi: il difensore del Napoli ha ricevuto un sondaggio dalla squadra saudita nelle ultime ore, con i nerazzurabi arabi pronti a offrire cifre significative per convincerlo.

Beukema, l’Al-Hilal lo vuole: i numeri del sondaggio

Secondo quanto rivela Nicolò Schira, l’Al-Hilal si è informato concretamente su Beukema dopo aver fallito l’assalto a Francesco Acerbi. Il centrale dell’Inter ha declinato l’opportunità saudita per ragioni personali e familiari, costringendo Inzaghi a virare sul difensore azzurro. A bilancio Beukema pesa circa 24 milioni: una cessione a 25 milioni non comporterebbe minusvalenza e genererebbe persino una piccola plusvalenza per il club.

Lo stipendio rappresenta un’arma di seduzione potente. Attualmente Beukema guadagna circa 3 milioni annui. In Arabia Saudita gli offrirebbero 5-6 milioni, un incremento che non è marginale. L’Al-Hilal dispone di risorse economiche tali da non trovare ostacoli nel versare la cifra richiesta dal Napoli per il cartellino.

Beukema resta saldo: il rifiuto alle avances straniere

Il giocatore ha sempre detto di voler restare a Napoli e ha già rifiutato altre proposte dall’estero. Per questo il sondaggio saudita rappresenta un test reale della sua determinazione.

Schira precisa che oggi non esiste una vera e propria trattativa. Si tratta di un sondaggio esplorativo, il primo passo di una possibile operazione. Il Napoli non ha accelerato i tempi né ha aperto a negoziazioni formali. Tuttavia, la mossa del club saudita costringe il difensore a una scelta consapevole: continuare il percorso napoletano oppure valutare l’offerta araba.

Il mercato difensivo azzurro: il quadro completo

Rafa Marín è in uscita dalla rosa partenopea. Marianucci potrebbe partire in prestito per accumulare esperienza, lasciando Beukema come alternativa di qualità di Rrahmani e Buongiorno, in attesa di conoscere il futuro di Gila. Se il difensore olandese dovesse partire verso l’Arabia, il Napoli incasserebbe liquidità da reinvestire in altri colpi di mercato.

Lo scenario futuro dipende dalla fermezza di Beukema. Se dovesse cedere alle lusinghe saudite, il Napoli avrebbe spazi per rafforzare altre zone di campo con i 25 milioni ricavati. Se invece confermasse la sua volontà di restare, il club azzurro potrà costruire la difesa contando su un elemento di qualità provata, mantenendo coesione nel progetto tecnico e scacciando definitivamente l’Al-Hilal dalla corsa.