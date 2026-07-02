Gila-Napoli, la novità avvicina il difensore ai partenopei

Mario Gila accelera verso il Napoli dopo aver raggiunto l’intesa contrattuale con De Laurentiis. Lo spagnolo ha scelto gli azzurri rispetto a Juventus e Atalanta, lasciando la Lazio a caccia del sostituto con offerta superiore ai venti milioni.
Gila-Napoli: accordo pluriennale a tre milioni
Secondo Gianluca Di Marzio, il difensore centrale ha già sottoscritto un contratto pluriennale con il club partenopeo a cifre vicine ai tre milioni di euro annui. La trattativa con la Lazio rimane bloccata sulla valutazione: Lotito non scende sotto i venti milioni nonostante il contratto in scadenza a giugno 2027. Gila ha comunque fatto la sua scelta, mettendo il Napoli davanti a tutte le alternative sul mercato.
La situazione rappresenta un colpo importante per la difesa azzurra. Il centrale iberico porta esperienza in Serie A e qualità difensive che Allegri conosce bene. L’operazione però dipende ancora dalla capacità del Napoli di corrispondere le richieste laziali o di trovare una formula alternativa con la società di Lotito.
Lazio, Dominguez e Comuzzo per sostituire Gila
La Lazio non rimane inattiva. Come rivela Di Marzio, i biancocelesti puntano su Sergi Dominguez, classe 2005 della Dinamo Zagabria, per colmare il vuoto in difesa. L’alternativa è Pietro Comuzzo della Fiorentina, anche se i viola aprono solo a una formula di prestito.
Dominguez rappresenta una soluzione giovane e con margini di crescita. Comuzzo invece garantirebbe esperienza di Serie A pur con minore blasone rispetto a Gila. La notizia per cui i biancocelesti sono alla ricerca di un nome in difesa porta a pensare che Gila possa essere ceduto nelle prossime settimane.