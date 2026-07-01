Vice Di Lorenzo, non solo Khalaili: svelata la strategia del Napoli

Khalaili e Dodo sono i due profili che il Napoli sta valutando come vice Di Lorenzo secondo Gianluca Di Marzio. L’Inter avanza nella trattativa per l’israeliano dell’Union Saint-Gilloise, spingendo gli azzurri verso soluzioni alternative.

Khalaili: l’Inter sorpassa il Napoli nella corsa

Il Napoli ha identificato il ruolo prioritario per il mercato invernale: un vice Di Lorenzo che garantisca continuità sulla fascia destra. Khalaili, esterno belga dell’Union Saint-Gilloise, rappresentava la prima scelta, ma l‘Inter ha accelerato le trattative negli ultimi giorni. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, i nerazzurri stanno per compiere il sorpasso decisivo, costringendo il club partenopeo a ricalibrare le proprie strategie di mercato. La situazione del giocatore israeliano si è complicata per il Napoli. Le trattative con l’Union Saint-Gilloise hanno subito una piega sfavorevole per Napoli, rendendo necessario uno scatto veloce verso il piano B.

Dodo: l’alternativa che il Napoli sta preparando

Dodo rappresenta l’opzione concreta se Khalaili sfuggisse definitivamente. Il terzino è già stato sondato dalla dirigenza partenopea e rimane disponibile sul mercato. Uno dei due nomi sarà il prescelto per ricoprire la fascia destra nella seconda metà di stagione, con il club che non intende rimandare ancora la decisione. Su di lui c’è però la concorrenza della Roma.

Il Napoli non può permettersi ritardi. Di Lorenzo necessita di un’alternativa affidabile see Khalaili dovesse finire all’Inter, Dodo diventerà l’unico obiettivo da perseguire fino alla chiusura del mercato, con una trattativa già avviata e i contatti in corso con la Fiorentina. La strategia difensivapassa dunque per questa scelta binaria: o assicurarsi Khalaili resistendo alla pressione dell’Inter, oppure accelerare su Dodo prima della Roma. Gli azzurri hanno fissato il piano per decidere e agire.