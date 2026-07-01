Napoli, Manna è a Milano: Allegri aspetta il suo primo rinforzo

Giovanni Manna è a Milano per piazzare gli esuberi del Napoli e consegnare il primo colpo a Massimiliano Allegri. Il direttore sportivo è impegnato in una sessione di mercato che punta a sfoltire la rosa prima di investire sui rinforzi richiesti dall’allenatore.

Allegri e Manna: il dialogo costante sul mercato

L’ormai prossimo allenatore del Napoli rimane in contatto quotidiano con il direttore sportivo, ricevendo aggiornamenti sulle trattative in corso. Allegri conosce la qualità dell’organico azzurro e si fida delle scelte di Manna. Il confronto tra i due rimane costruttivo e orientato agli obiettivi concreti della stagione.

Manna è consapevole della forza del Napoli, ma identifica anche i punti deboli dove intervenire. La squadra ha margini di miglioramento, ma questi richiedono scelte mirate. La strategia del direttore sportivo passa prima per le cessioni, poi per gli acquisti. Quale il primo colpo per Allegri? Le voci parlano di Gila come possibile difensore, ma tutto dipende dalle uscite.

Napoli e la caccia ai portieri: Milinkovic-Savic verso l’addio

Intanto il Besiktas ha chiesto informazioni su due portieri: Maduka Okoye dell’Udinese e Vanja Milinkovic-Savic. Quest’ultimo, in forza al Napoli, non ha convinto la società azzurra che sta cercando un acquirente per cederlo. La cessione di Milinkovic-Savic rappresenterebbe un primo tassello della strategia di Manna.

Il portiere serbo non ha brillato con la maglia azzurra e il suo addio libererebbe risorse economiche e spazi in rosa. Il Besiktas potrebbe rappresentare una soluzione concreta per entrambe le parti. La strategia del Napoli è vendere prima di comprare: solo così Manna potrà finanziare i rinforzi che Allegri attende in difesa e in attacco.