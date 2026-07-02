Clamoroso Napoli, il Milan ti soffia l’obiettivo: Di Marzio lancia l’allarme

Il Milan sfida il Napoli per Mario Gila. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club rossonero si sarebbe inserito con forza nella corsa per il difensore della Lazio.

Anche il Milan su Gila: parte la sfida!

Nuovo ostacolo per il Napoli nella corsa a Mario Gila. Gianluca Di Marzio segnala infatti un forte inserimento del Milan nella trattativa. Il club rossonero avrebbe già allacciato i contatti con il procuratore del giocatore e non avrebbe problemi nell’accontentare le sue richieste economiche. Nei prossimi giorni potrebbe così avviare anche i primi passi ufficiali con la Lazio, provando così ad anticipare un Napoli ancora bloccato nel trovare l’accordo con il club.

Mario Gila con la maglia della Lazio

Napoli ancora bloccato: le richieste della Lazio pongono un bivio

Il Napoli, invece, resta fermo. Il club azzurro ha un’intesa di massima con il calciatore, ma è lontana da un accordo con la Lazio. Il club di Lotito chiede infatti ben 30 milioni di euro nonostante il suo contratto in scadenza nella prossima estate. Per questo, l’inserimento del Milan potrebbe davvero cambiare le carte in tavola e costringere gli azzurri ad una scelta: venire incontro alle richieste della Lazio oppure continuare con un’attesa che rischia di portare ad un sorpasso rossonero.