Napoli, ecco la prima uscita: confermato incontro tra Manna e il club di Serie A

Jens Cajuste torna protagonista del calciomercato. L’incontro tra Manna e Lopez confermano l’interesse concreto del Genoa per il centrocampista svedese, reduce dal prestito all’Ipswich Town.

Il rientro del giocatore a Napoli ha riaperto i giochi. Lo svedese, non riscattato dalla squadra inglese, rappresenta un profilo appetibile per il mercato italiano. De Rossi apprezza le sue caratteristiche tecniche e il Genoa ha deciso di muoversi con tempestività. L’incontro di ieri sera tra i direttori sportivi non è casuale: il club ligure ha accelerato i tempi per sbloccare la trattativa. Cajuste conosce il campionato italiano, elemento non secondario nella valutazione della dirigenza rossoblù.

Cajuste al Genoa: la concorrenza internazionale complica tutto

La pista genovese non è isolata. Secondo quanto emerso, anche il Siviglia segue il centrocampista con attenzione, mentre alcune società della Major League Soccer hanno posto le loro mire sul giocatore. La competizione internazionale rende l’operazione più complessa del previsto, costringendo il Genoa a muoversi rapidamente. De Rossi ha fatto sapere di gradire il profilo, ma questo non garantisce la chiusura dell’affare.

Il Napoli ha necessità di sfoltire la rosa. Gli acquisti dell’estate 2023 – Lindstrom, Cajuste e Rafa Marin– rappresentano una gestione di mercato da riorganizzare. Cajuste, dopo il passaggio in Premier League, ritorna in orbita Serie A con prospettive diverse rispetto all’arrivo iniziale. La sua sistemazione diventa prioritaria per il club azzurro, che punta a ricavare dalla cessione una cifra che possa finanziare altri innesti.

Genoa e Napoli: la trattativa entra nel vivo

L’incontro tra Manna e Lopez testimonia il passaggio da sondaggio a negoziazione vera. Il Genoa non ha più intenzione di attendere: ha scelto di esprimere concretamente il suo interesse attraverso il dialogo diretto con la controparte azzurra. Questo tipo di movimento diplomatico raramente rimane senza seguito. La dirigenza genovese valuta Cajuste come soluzione immediata per il centrocampo, una posizione dove De Rossi intende rafforzarsi.

Le prossime settimane diranno se il Genoa riuscirà a battere la concorrenza internazionale. Il calciomercato estivo offre ancora finestre temporali significative, ma ogni giorno che passa aumenta il rischio di perdere il giocatore verso altre destinazioni. Il Napoli, dal canto suo, attende offerte concrete per liberarsi dell’ingaggio.