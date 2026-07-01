Allegri scarta un titolare di Conte: pronta la cessione e scelto il sostituto

Vanja Milinkovic-Savic e destinato a lasciare il Napoli. Allegri non lo ritiene funzionale al suo progetto tattico e la dirigenza azzurra, secondo la Gazzetta dello Sport, e disposta a cederlo dopo appena dodici mesi dall’arrivo.

Milinkovic-Savic: Allegri sceglie un profilo diverso

L’arrivo del portiere serbo risale all’estate scorsa su richiesta esplicita di Antonio Conte. La sua specializzazione nel gioco con i piedi rappresentava una scelta tattica precisa per la costruzione dal basso. Allegri, pero, ha una visione completamente diversa del ruolo. L’allenatore preferisce un estremo difensore di garanzia, tradizionale nei compiti di parata, piuttosto che un portiere innovativo. Questo cambio di filosofia tecnica rende Milinkovic-Savic un profilo non adatto ai piani del nuovo progetto.

Quale soluzione cerca allora Allegri per la porta? Guglielmo Vicario rimane il nome indicato per occupare quella posizione. Il portiere rappresenta una scelta conservativa, quella che l’allenatore ritiene necessaria per garantire solidita difensiva senza compromessi.

Vanja Milinkovic-Savic in azione durante la partita

Napoli, la prima pista per la cessione è l’Arabia Saudita

Il mercato saudita rappresenta un’opportunita concreta per il trasferimento di Milinkovic-Savic. La presenza del fratello Sergej nel campionato arabo facilita questa prospettiva: il calciatore conosce gia l’ambiente e la famiglia avrebbe un punto di riferimento importante. Di fronte a un’offerta economica sostanziale, il Napoli non opporra resistenza, nonostante l’investimento fresco di dodici mesi. La logica del mercato prevale sulla continuita progettuale.

La situazione dei portieri azzurri subira una trasformazione radicale nelle prossime settimane. Se Milinkovic-Savic partira verso l’Arabia Saudita, il Napoli dovra affrontare il mercato con strategie nuove, cercando profili che si adattino al calcio europeo di alto livello e alle esigenze tattiche di Allegri.