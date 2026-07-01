Il Napoli fissa il prezzo: addio o scambio, il piano del club per l’azzurro

Mathías Olivera potrebbe lasciare il Napoli: secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, la società ha stabilito una valutazione economica precisa per l’uruguaiano, considerando anche soluzioni alternative mediante scambio.

Olivera: il Napoli apre alla cessione con cifra fissa

Il laterale sinistro non è incedibile. L’ex Getafe rappresenta una possibile leva di mercato per De Laurentiis. La posizione del club non è intransigente: esiste una cifra definita oltre la quale gli azzurri apriranno la porta. Il prezzo non è ancora stato reso pubblico, ma l’istituzione di un parametro economico segnala una chiara disponibilità a negoziare.

Olivera ha dimostrato solidità difensiva e affidabilità sulla fascia sinistra durante il ciclo vincente. Tuttavia, il Napoli valuta il mercato con pragmatismo: l’uruguaiano è un asset commerciabile, non un intoccabile. La sua quotazione internazionale rimane elevata, specialmente in Serie A dove ha costruito una reputazione di terzino completo.

Lo scambio: l’alternativa al trasferimento in denaro

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, la società ha già identificato obiettivi specifici raggiungibili attraverso questa modalità operativa. Lo scambio consentirebbe di rinforzare aree della rosa con carenze.

La duttilità contrattuale di Olivera lo rende appetibile per club europei con esigenze difensive. Il Napoli sfrutta questa circostanza: non è forzato a vendere sottocosto e può orientarsi verso operazioni che incidono direttamente sulla competitività della squadra.

Il futuro di Olivera al Napoli dipenderà dalle proposte concrete che arriveranno nelle prossime settimane. Se la cifra stabilita verrà raggiunta o se emergerà un’opportunità di scambio vantaggiosa, l’uruguaiano cambierà maglia. Diversamente, resterà a Napoli come elemento affidabile della difesa, pronto a contribuire alle ambizioni degli azzurri nella prossima stagione.