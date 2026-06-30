Napoli, arriva lui se partono due azzurri: pista da 30 milioni di euro

Ricardo Pepi diventa l’obiettivo principale dell’attacco del Napoli, secondo quanto riporta ‘Radio Marte’, ma solo se gli azzurri riusciranno a vendere sia Lukaku che Lucca entro l’estate. Il classe 2003 del PSV ha catturato l’attenzione del direttore sportivo Manna. L’attaccante americano rappresenta una soluzione di prospettiva per il reparto offensivo partenopeo.

Pepi: l’offerta da 30 milioni del Napoli

Il Napoli intende presentare un’offerta di 30 milioni di euro per strappare Pepi al PSV. Tuttavia, questa operazione rimane subordinata alla cessione di almeno due pedine offensive.

Lukaku ha estimatori all’estero, mentre Lucca rientra dal prestito al Nottingham Forest e potrebbe essere piazzato sul mercato. Entrambi hanno però ingaggi pesanti che complicano le trattative di vendita. La strategia del Napoli è chiara: liberarsi dei due attaccanti per finanziare l’investimento su Pepi. Manna ha già individuato il profilo giusto e attende solo lo spazio economico e di monte ingaggi per affondare il colpo.

Napoli: il nodo della doppia cessione

La vendita di Lukaku e Lucca quindi non è semplice. I due attaccanti hanno contratti onerosi e il mercato potrebbe non offrire acquirenti disposti a pagare le cifre richieste dal Napoli. L’operazione richiede timing perfetto e accordi paralleli che potrebbero non allinearsi.

Se il Napoli dovesse riuscire a piazzare entrambi, Ricardo Pepi diventerebbe un acquisto concreto. L’esterno offensivo del PSV ha già dimostrato di sapersi muovere in un campionato competitivo come l’Eredivisie e ha l’esperienza della Champions League. A 23 anni, Pepi ha ancora ampi margini di crescita e potrebbe rappresentare una soluzione duratura per l’attacco partenopeo negli anni a venire, a differenza di soluzioni più mature e costose.