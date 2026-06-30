Allegri al Napoli, ecco cosa sta succedendo: il punto di Schira

Il Napoli sta attendendo Massimiliano Allegri e a fare il punto della situazione su cosa sta succedendo è stato il giornalista Nicolò Schira.

Napoli, il punto di Schira su Allegri

Nicolò Schira, a ‘Radio Tutto Napoli’, ha riferito:

“Per Allegri c’è una risoluzione che era stata già trovata tra gli avvocati. Poi ieri ci sono stati tutti gli incartamenti. Credo che verrà annunciato domani per motivi anche di bilancio. Da domani il presidente De Laurentiis potrà annunciarlo con i suoi classici e canonici tweet presidenziali, che poi accompagnano le firme dei nuovi tesserati”.

E poi ancora: