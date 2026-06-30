Occhio Napoli, la Juventus punta anche un altro azzurro: c’è l’assalto

Vanja Milinkovic-Savic potrebbe lasciare il Napoli dopo una sola stagione: la Juventus lo valuta come alternativa a Martinez, mentre gli azzurri puntano su Guglielmo Vicario. Il portiere serbo non convince pienamente e il suo addio anticipato apre scenari inaspettati nel mercato. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i bianconeri osservano con interesse il profilo dell’ex Torino come soluzione diversa da Emiliano Martinez.

Milinkovic-Savic e la Juventus: c’è interesse

La scelta della Juventus di valutare il portiere serbo non è casuale. Milinkovic-Savic possiede caratteristiche che piacciono agli ambienti europei: personalità spiccata, capacità nei rigori e fluidità nel gioco con i piedi. Quest’ultima qualità rappresenta un elemento decisivo nei moderni sistemi di gioco, dove l’estremo difensore deve dialogare costantemente con la linea difensiva. Proprio questo aspetto lo rende appetibile per Luciano Spalletti, che da sempre privilegia portieri bravi nell’impostazione dal basso.

Per il Napoli, invece, l’addio precoce rappresenta un’ammissione di fallimento. Arrivato con ambizioni importanti, il serbo non ha convinto e la dirigenza azzurra deve già pensare al sostituto. Il nome indicato è quello di Guglielmo Vicario, che tornerebbe volentieri in Italia dopo l’esperienza al Tottenham. La sua capacità di distribuzione del gioco si allinea perfettamente alle esigenze tattiche del nuovo progetto tecnico di Allegri.

Vanja Milinkovic-Savic in azione con il Napoli

Il mercato dei portieri: tre club, tre strategie diverse

Emerge un quadro interessante nel mercato dei portieri. La Juventus insegue Martinez a prezzi ritenuti eccessivi, valuta Milinkovic-Savic come piano B concreto. Il Napoli, costretto dalla necessità, cerca alternative giovani e costruibili. L’Aston Villa, dal canto suo, mantiene una posizione ferma sui 10 milioni per il proprio estremo difensore. Nessuno sconta il valore, nessuno regala opportunità.

La permanenza di Milinkovic-Savic a Napoli è in discussione. Le prestazioni altalenanti e alcune scelte discutibili hanno alimentato dubbi sulla sua idoneità al progetto. La Juventus coglie l’occasione di una possibile uscita per inserirsi nella trattativa, sapendo che il Napoli cercherà una soluzione rapida per non restare scoperto in un ruolo cruciale.