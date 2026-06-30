Napoli, ora l’addio è ufficiale: l’annuncio del club

Eljif Elmas non è più un calciatore del Napoli. La società ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a circa 16-17 milioni di euro, ritenendolo spropositato rispetto ai parametri tecnici e finanziari.

Elmas e il riscatto: cifra ritenuta eccessiva dal Napoli

Il prestito del macedone scade oggi, 30 giugno 2026, e gli azzurri hanno scelto di non trattenere il giocatore. La valutazione economica richiesta dal club proprietario non rientra nei criteri fissati da Giovanni Manna. Il direttore sportivo ha priorità diverse nel mercato in entrata e ha preferito liberare risorse per altre operazioni.

La decisione non sorprende. Negli ultimi mesi circolavano indiscrezioni sulla volontà del Napoli di non procedere al riscatto. I partenopei hanno scelto di investire altrove, dove vedono maggiori prospettive di crescita e impatto immediato.

Elmas in maglia Napoli durante una gara di campionato

Il saluto del Napoli: “Sarà sempre con te”

Come ha comunicato la decisione la società? Il Napoli ha optato per un messaggio affettuoso sui social network: “Napoli sarà sempre con te, in bocca al lupo Eljif”. Un gesto che ha toccato i tifosi, i quali hanno risposto con gratitudine e nostalgia attraverso i commenti sotto il post ufficiale.

Messaggi come “Grazie di tutto”, “Ti voglio bene” e “Elmas sei uno di noi” hanno riempito la sezione commenti sotto il post del club partenopeo. Alcuni supporter hanno però manifestato disapprovazione, ricordando come il club abbia ceduto il giocatore in passato e commesso errori di valutazione. Il messaggio più bello arriva, però, dal macedone: “GRAZIE DI TUTTO NAPOLI”.

L’addio suscita sentimenti contrastanti tra la base azzurra, divisa tra gratitudine per quanto fatto e rammarico per una separazione definitiva. Ora Elmas dovrà trovare una nuova destinazione con il Lipsia. Il mercato estivo offre diverse opportunità per un centrocampista di esperienza internazionale. Il Napoli, intanto, prosegue la ricerca di rinforzi in entrata, concentrando risorse su profili ritenuti più funzionali al progetto di Manna. La partenza del macedone rappresenta il primo passo di una possibile rivoluzione a centrocampo.