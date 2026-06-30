Napoli, pronti due rinnovi importanti: firme vicine!

Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara rinnovano col Napoli dopo Spinazzola: gli azzurri consolidano il progetto tecnico con tre prolungamenti in rapida successione.
Di Lorenzo: il capitano blindato fino al 2029
Come rivela Tuttosport, il Napoli ha completato il rinnovo di Leonardo Spinazzola fino al 2028 e procede ora con due operazioni parallele di stabilità contrattuale. Giovanni Di Lorenzo firma l’estensione dell’accordo, confermando la continuità al comando della difesa partenopea. Il capitano rimane legato al club fino al 2029, sigillo definitivo su una delle colonne portanti della squadra.
La sequenza dei rinnovi rappresenta una scelta strategica precisa. Dopo aver garantito Spinazzola sulla fascia sinistra, la dirigenza agisce immediatamente su Di Lorenzo per evitare qualsiasi incertezza futura. La stabilità contrattuale elimina distrazioni e consente alla società di pianificare il progetto tattico con certezza sui propri pilastri difensivi. Non si tratta di semplice amministrazione: è la costruzione di una colonna vertebrale che il Napoli intende mantenere intatta.
Vergara: il giovane talento blindato fino al 2032
Il Napoli non si ferma ai veterani consolidati. Antonio Vergara riceve il rinnovo fino al 2032, blindatura totale del gioiellino della rosa. La scelta di prolungare il contratto di uno dei giovani più promettenti della squadra segnala chiaramente la fiducia nel suo sviluppo. Vergara rimane proprietà esclusiva del progetto partenopeo per un arco temporale che consente una crescita naturale senza pressioni di mercato.
Tre rinnovi in pochi giorni modificano l’assetto della squadra. Spinazzola fino al 2028, Di Lorenzo fino al 2029, Vergara fino al 2032: il Napoli costruisce una continuità che abbraccia il presente e il prossimo futuro. La dirigenza spegne sul nascere qualsiasi speculazione di mercato su questi profili, fissando gerarchie e prospettive. Il calciomercato Napoli si orienta verso stabilità, una scelta che raramente viene fatta in contemporanea su tre fronti diversi.