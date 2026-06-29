Napoli, Spinazzola da brividi dopo il rinnovo: “Immensa felicità…”

Leonardo Spinazzola rinnova con il Napoli fino al 30 giugno 2028. L’esterno azzurro ha prolungato il contratto che era in scadenza, sigillando la permanenza.

Spinazzola e il Napoli: il rinnovo fino al 2028

La società partenopea ha ufficializzato l’accordo attraverso i canali social del club. L’operazione blinda uno dei protagonisti delle ultime stagioni in maglia azzurra, risolvendo anticipatamente le questioni contrattuali che potevano generare incertezze sul futuro. Spinazzola rappresentava una pedina centrale del progetto tecnico e il rinnovo ne conferma la centralità tattica.

L’esterno ha commentato, sui canali del club, così la notizia:

“Provo una grandissima emozione e un’immensa felicità nel proseguire la mia avventura con la maglia del Napoli. Il mio desiderio è sempre stato quello di restare qui: ora non vedo l’ora di ricominciare. Ringrazio i tifosi per tutto ciò che hanno trasmesso a me e alla mia famiglia. Spero di ricompensarli ancora una volta in campo”.

Spinazzola durante una partita del Napoli

Perché il Napoli ha scelto di blindare Spinazzola adesso?

La mossa rispecchia una strategia di continuità nel progetto tecnico. Il Napoli e Allegri hanno deciso di non perdere l’esperienza dell’ex Roma e Juventus.

Il prolungamento fino al 2028 rappresenta un impegno pluriennale che va oltre la semplice gestione amministrativa. Significa che il Napoli vede in Spinazzola una figura ancora centrale nei piani futuri, senza considerazioni legate all’avanzare dell’età anagrafica. L’accordo sigla la fiducia reciproca tra il club e il calciatore, consolidando il rapporto che si è costruito nelle stagioni precedenti.