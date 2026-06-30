Manna, nuova confessione sul mercato: “Ho due enormi rimpianti. Potevano giocare per il Napoli”

Giovanni Manna ammette gli errori di mercato del Napoli: il ds azzurro ha svelato il suo rimpianto principale, e anche un colpo sottovalutato la scorsa stagione.

Manna: “Su Leoni potevamo fare di più”

Il direttore sportivo del Napoli ha parlato apertamente dei suoi ripensamenti durante l’apertura ufficiale del calciomercato a Rimini. Manna riconosce che prima della partenza di Leoni verso il Parma, la società avrebbe potuto muoversi con maggiore tempestività. Non è stata una mancanza di visione tattica, ma piuttosto una lentezza decisionale che ha permesso al giovane talento di sfuggire dalle mani azzurre. L’occasione mancata pesa ancora oggi nel bilancio delle scelte compiute dal dirigente.

Il nuovo direttore della Juventus, Giovanni Carnevali, ha ospitato l’evento presso il Grand Hotel di Rimini. Durante il dibattito condotto da Sky Sport intitolato “Colpi da Maestro”, Manna ha ripercorso il suo operato con onestà. Ha sottolineato come l’ingresso precoce in un club importante gli abbia permesso di crescere professionalmente grazie ai mentori Fabio Paratici e Federico Cherubini.

Sucic e McTominay: tra dormiveglia e intuizioni vincenti

Su Sucic ha ammesso candidamente:

“Ho un po’ dormito”.

Questa confessione rivela come il centrocampista bosniaco abbia rappresentato una valutazione non completamente sviluppata dal direttore sportivo. A differenza di questa incertezza, McTominay è stato identificato come il vero “colpo da maestro” della gestione Manna. Lo scozzese ha dimostrato di essere un acquisto azzeccato, capace di incidere nel progetto tattico del Napoli con continuità e affidabilità.

La metodologia di Manna non si basa tanto sui dati analitici, quanto sulla fiducia riposta nei collaboratori che lavorano al suo fianco. Questo approccio ha generato risultati altalenanti: da un lato l’intuizione vincente su McTominay, dall’altro la sottovalutazione di Sucic e la perdita di Leoni. Il direttore sportivo del Napoli continua a operare secondo questa filosofia, delegando analisi specifiche ai propri uomini di fiducia piuttosto che affidarsi esclusivamente ai numeri.

Il mercato del Napoli tra scelte e occasioni mancate

I rimpianti espressi da Manna fotografano una realtà: il calciomercato azzurro ha subito oscillazioni dovute a tempistiche errate e valutazioni incomplete. Leoni rappresenta l’occasione persa, Sucic l’opportunità non sfruttata appieno, McTominay il successo che riscatta parzialmente il bilancio. Mentre il Napoli si prepara alla prossima stagione, Manna avrà l’occasione di correggere il tiro e di operare con maggiore decisione nelle trattative in entrata. La consapevolezza degli errori passati costituisce il primo passo verso scelte più incisive nel mercato futuro.