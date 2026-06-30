Lukaku e Conte, rivelazioni clamorose del fratello: “Difficile accettare quello che è successo”

Romelu Lukaku ha affrontato la stagione più difficile della sua carriera al Napoli tra infortunio e lutto familiare, mentre il rapporto con Antonio Conte si è deteriorato progressivamente secondo quanto rivela il fratello Jordan in un’intervista.

Lukaku relegato a panchinaro: la scelta di Conte dopo l’infortunio

Jordan Lukaku ha ripercorso i dettagli della stagione problematica del fratello in un’intervista al periodico belga Humo. All’attaccante belga è stato comunicato da Conte che sarebbe rimasto il sostituto di Hojlund dopo l’infortunio dello scorso agosto. La scelta tattica dell’allenatore ha colpito duramente il giocatore: solo dodici mesi prima aveva vinto lo scudetto da protagonista con doppia cifra in gol e assist.

Il fratello non nasconde l’amarezza per questo trattamento.

“Difficile digerire una cosa simile, strano questo trattamento, considerato che solo l’anno prima aveva vinto lo scudetto da protagonista”.

Ha dichiarato Jordan. Il rapporto tra Lukaku e Conte si è incrinato progressivamente, trasformando quello che doveva essere un anno di consolidamento in una stagione di frustrazione e marginalità tattica.

La morte del padre e la mancanza di compassione del Napoli

Oltre ai problemi sportivi, Lukaku ha dovuto affrontare una tragedia personale che ha aggravato la situazione. Nel corso della stagione ha perso suo padre, un momento delicato in cui il calciatore aveva bisogno di supporto. Secondo Jordan, il Napoli non ha mostrato comprensione:

“Quando è morto nostro padre il club ha chiesto di tornare in Italia, il Napoli non ha avuto compassione nei suoi confronti”.

Nonostante il dolore e le difficoltà, l’attaccante non si è fermato. Ha continuato a lavorare senza sosta, cercando di farsi trovare pronto per impegni internazionali. La mancanza di empatia della società ha però incrinato ulteriormente il rapporto già compromesso dal trattamento tattico.

Cosa accadrà ora al rapporto tra Lukaku e il Napoli

Jordan Lukaku è convinto che la verità emergerà presto.

“Non si è mai fermato, ha lavorato sempre senza sosta, voleva farsi trovare pronto per il Mondiale. Ma sono sicuro che presto verrà tutto a galla”

Questa dichiarazione suggerisce che potrebbero emergere ulteriori dettagli sulla gestione del calciatore da parte del club e di Conte durante i prossimi mesi.

La stagione di Lukaku al Napoli rappresenta uno spartiacque: da leader vincente a giocatore messo ai margini, tutto in pochi mesi. L’assenza di compassione nel momento del lutto familiare e la scelta di relegarlo a panchinaro hanno trasformato quello che poteva essere un rapporto costruttivo in una frattura difficile da ricucire. Il futuro dell’attaccante belga rimane incerto, con il calciomercato che potrebbe offrire una via d’uscita da una situazione ormai insostenibile.