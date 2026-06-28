Lukaku e il Napoli, quattro strade per l’addio: l’ultima ipotesi è uno sgarbo clamoroso

Romelu Lukaku può lasciare il Napoli già quest’estate o aspettare gennaio 2027 per firmare gratis: il Monaco, l’Arabia Saudita e la Turchia hanno già mosso i primi passi.

Lukaku: il Monaco bussa alla porta del Napoli

Il belga non è più centrale nei piani della società. De Laurentiis ha deciso di procedere alla cessione per alleggerire il bilancio, gravato dall’ingaggio dell’attaccante. Secondo Matteo Moretto, esperto di mercato, il club monegasco della Ligue 1 rappresenta la prima alternativa concreta per l’estate. Il Monaco ha già iniziato a muoversi, consapevole che Napoli potrebbe accettare un’offerta ragionevole per liberarsi del contratto.

L’Arabia Saudita e la Turchia non stanno a guardare. Diversi club sauditi hanno chiesto informazioni, mentre le squadre turche hanno già contattato l’entourage di Lukaku per sondare la disponibilità. Queste piste rappresentano opzioni concrete per una partenza immediata, con compensi che potrebbero soddisfare le esigenze economiche del Napoli.

Lukaku a gennaio 2027: il rischio parametro zero per gli azzurri

Qual è il vero pericolo per il Napoli? Che Lukaku aspetti gennaio 2027 e firmi gratis con un altro club. Il contratto dell’attaccante scade nel 2027, il che significa che da gennaio di quell’anno può accordarsi con qualsiasi squadra senza costi di trasferimento. Questo scenario trasformerebbe la cessione estiva da opzione strategica a necessità urgente.

Se il Napoli non venderà entro agosto, rischia di perdere Lukaku a zero. Le squadre europee lo sanno benissimo, e questo ridurrà drasticamente la valutazione del belga sul mercato. Moretto cita quattro scenari distinti: cessione al Monaco, trasferimento in Arabia o Turchia, oppure il passaggio a parametro zero a inizio 2027. Una sola strada conviene davvero al club azzurro: trovare un acquirente adesso, prima che il valore crolli.