Allegri-Napoli, manca solo l’annuncio: decise data e location della presentazione

Massimiliano Allegri sarà presentato ufficialmente come allenatore del Napoli il 18 luglio a Dimaro, sede del ritiro estivo azzurro. L’annuncio della firma arriverà tra oggi e domani.

Il tecnico ha sottoscritto un contratto fino al 2029, accordo triennale che riflette la fiducia del presidente Aurelio De Laurentiis nel progetto. Allegri subentra dopo l’esperienza di Antonio Conte e porta con sé un palmares di sei scudetti: cinque conquistati con la Juventus e uno con il Milan. In bianconero ha raggiunto anche due finali di Champions League, perse contro il Barcellona di Lionel Messi e il Real Madrid di Cristiano Ronaldo. Con i rossoneri ha vinto inoltre cinque Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.

Allegri a Dimaro: il progetto ambizioso del Napoli

De Laurentiis ha optato per l’esperienza di uno dei tecnici più vincenti del calcio italiano per inaugurare un nuovo ciclo dopo l’eliminazione nella fase campionato di Champions League. Secondo Repubblica, la presentazione avverà a Dimaro durante il ritiro estivo e rappresenterà il momento ufficiale per introdurre Allegri alla squadra e ai tifosi azzurri. Il ritiro inizierà nei prossimi giorni e la conferenza stampa del 18 luglio permetterà al tecnico di illustrare le proprie ambizioni e la visione tattica per consolidare il Napoli ai vertici della Serie A e renderlo protagonista anche in Europa.

Il contratto fino al 2029: fiducia totale di De Laurentiis

La durata triennale dell’accordo con Allegri sottolinea la volontà della società di costruire un progetto stabile e ambizioso. Il tecnico avrà tutto il tempo necessario per sviluppare il suo calcio e competere ai massimi livelli nazionali e internazionali. La scelta di Allegri segna un cambio di rotta rispetto alla stagione precedente e punta a ridare centralità al Napoli dopo un’annata deludente in Europa. La conferenza stampa di Dimaro il 18 luglio rappresenterà il primo passo concreto di questa nuova era per il Napoli.