UFFICIALE – Napoli, ha firmato: è arrivato l’annuncio

Leonardo Spinazzola rinnova con il Napoli fino al 30 giugno 2028. Gli azzurri hanno prolungato il contratto dell’esterno quando la scadenza era fissata a domani, 30 giugno 2026.

Spinazzola: due anni in più per blindare l’esterno

Il Napoli ha ufficializzato il rinnovo nella giornata di oggi, trasformando un’operazione che poteva diventare critica in una soluzione definitiva. L’accordo fino al 2028 allontana completamente il rischio di perderlo a zero e regala al club azzurro continuità nella fascia sinistra per il prossimo biennio. Spinazzola aveva il contratto in scadenza domani: l’intervento tempestivo evita complicazioni burocratiche e ridà serenità al giocatore.

Dal suo arrivo al Napoli nel agosto 2024, l’esterno ha collezionato 72 presenze in maglia azzurra. Quattro gol e numerosi assist arricchiscono il suo bilancio, con due trofei conquistati: lo scudetto e la Supercoppa Italiana. Il debutto ufficiale risale al 10 agosto 2024 in Coppa Italia contro il Modena, da allora è diventato una pedina imprescindibile nello scacchiere tattico.

Perché il rinnovo arriva proprio adesso

Quale era il rischio concreto? Spinazzola si trovava a pochi giorni dalla scadenza contrattuale. In questo scenario, altre squadre europee avrebbero potuto contattarlo liberamente, aprendo una finestra di incertezza proprio quando il Napoli costruisce il suo nuovo progetto tecnico. Il rinnovo bilancia i rapporti e elimina ogni ipotesi di trasferimento a parametro zero.

La decisione del club riflette la volontà di mantenere i pilastri della rosa. Spinazzola ha dimostrato affidabilità e rendimento costante, elementi che giustificano pienamente l’investimento di prolungamento. Due stagioni aggiuntive garantiscono al Napoli di poter programmare il mercato degli esterno senza ansia.

Spinazzola durante la partita del Napoli

Scenario futuro: il Napoli consolida la fascia sinistra

L’esterno italiano rimane il riferimento principale sulla corsia mancina, con la possibilità di sviluppare ulteriormente la sua intesa con il resto della squadra.

Il rinnovo rappresenta la conferma che il club punta a costruire un progetto duraturo, dove i pilastri tattici restano stabili e riconoscibili.