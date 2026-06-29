Napoli, no a quattro offerte per un big: è in arrivo il rinnovo

Antonio Vergara sceglie di restare al Napoli nonostante una serie di grandi offerte per lui: l’attaccante firma il rinnovo fino al 2032 con aumento stipendiale.

Vergara e il Napoli: due offerte respinte per blindare il talento

Il giovane attaccante di Frattaminore ha ricevuto proposte economiche importanti nelle ultime settimane, ma la società partenopea ha scelto di trattenere il talento del settore giovanile con un prolungamento contrattuale che lo lega al club fino al 2032. Secondo quanto rivela l’esperto di mercato Nicolò Schira su Tuttosport, gli azzurri hanno respinto le avance di ben quattro club: Bournemouth, Tottenham, Atalanta e Como.

Vergara ha dimostrato sul campo le proprie qualità durante il periodo di emergenza infortuni, quando è stato chiamato a gestire carichi importanti e ha risposto con prestazioni convincenti. Allegri ritiene il classe 2007 un elemento su cui costruire il futuro offensivo della squadra, nonostante l’affollamento nelle fasce esterne.

Antonio Vergara in azione con la maglia del Napoli

Allegri punta su Vergara: la strategia del Napoli per le fasce

Quale ruolo avrà Vergara nella nuova stagione? L’allenatore dovrà operare scelte nette sugli esterni offensivi, dove il numero di calciatori disponibili è elevato. La conferma del rinnovo non garantisce automaticamente un elevato minutaggio, ma segnala una fiducia che Allegri dovrà tradurre in opportunità concrete già a partire dai ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro.

Il Napoli ha optato per la continuità sul mercato, evitando di cedere uno dei pochi elementi cresciuti nel proprio vivaio che ha già dimostrato di reggere la pressione della Serie A. La scelta di blindare Vergara fino al 2032 con condizioni economiche migliorate riflette la volontà di costruire un nucleo stabile attorno a giovani talenti. Nelle prossime settimane, la gestione delle altre pedine offensive determinerà se il giocatore troverà uno spazio importante nella prossima stagione o rimarrà una risorsa da utilizzare come alternativa.