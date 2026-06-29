Napoli, un difensore può andare via: cambia lo scenario

Mathias Olivera rischia di lasciare il Napoli: la presenza di Spinazzola e Gutierrez ridimensiona il ruolo dell’esterno sinistro uruguaiano nella progettualità azzurra. A riportarlo è Repubblica.

Olivera: le offerte di gennaio e il cambio di scenario

Il terzino sinistro ha già ricevuto proposte concrete durante il mercato invernale. La dirigenza partenopea, però, non aveva valutato la partenza come prioritaria. Oggi la situazione è diversa. Leonardo Spinazzola ha rinnovato il contratto e il Napoli ha inserito Miguel Gutierrez nella rosa con piani importanti per il futuro. Due mosse che ridisegnano completamente la gerarchia nel ruolo.

Olivera arrivò a Napoli nell’estate 2022 dal Getafe. Ha fornito prestazioni solide, alternandosi con gli altri laterali sinistri della rosa. Ma il rinnovo di Spinazzola e l’investimento su Gutierrez segnalano una scelta tattica precisa: il club vuole alternative di spessore internazionale, non giocatori in transizione. L’uruguaiano, pur competente, non rientra più nei piani centrali.

Olivera durante una partita con il Napoli

Spinazzola e Gutierrez: il nuovo asse offensivo

Qual è la posizione concreta di Olivera? Diventato terza scelta. Spinazzola rappresenta l’esperienza e l’affidabilità, Gutierrez il progetto futuro. Non c’è spazio tattico per tre esterni sinistri di livello in una stagione normale. La cessione non è solo possibile, ma logica.

Il mercato estivo del Napoli prevede una revisione della rosa. Le offerte arrivate a gennaio erano esplorative, non concrete. Ora la finestra estiva potrebbe portare proposte serie da club europei interessati alle qualità tecniche di Olivera. Il terzino ha estimatori, il prezzo di partenza non sarà altissimo, la volontà di entrambe le parti potrebbe facilitare l’affare.