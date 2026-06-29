Napoli su Bergvall, il Tottenham parla con Manna: svelata la cifra per chiudere

Lucas Bergvall rappresenta un obiettivo concreto per il Napoli, ma la valutazione del Tottenham blocca ogni trattativa: gli inglesi non scendono sotto i 50 milioni di euro.

Bergvall e il Tottenham: la richiesta che ferma Manna

Come rivela Gianluca Di Marzio, gli azzurri si sono mossi per il centrocampista svedese sperando di sfruttare una situazione favorevole. Il Tottenham ha effettuato diversi acquisti recenti e Bergvall troverebbe meno spazio in rosa. Il calciatore lavora con il suo entourage per andarsene, creando un’apertura che il Napoli ha provato a sfruttare. La dirigenza partenopea pensava di chiudere attorno ai 40 milioni, valutazione ritenuta congrua per un giovane talento pur di qualità.

La realtà del mercato è però diversa. Il Tottenham ha già rifiutato un’offerta da 50 milioni nei giorni scorsi, presumibilmente dal Nottingham Forest. Quel rifiuto non è casuale: stabilisce un prezzo minimo dal quale gli spurs non scendono, indipendentemente dalla nazionalità dell’acquirente. Non esistono sconti per i club italiani, nemmeno per una piazza prestigiosa come Napoli.

Napoli e il costo del talento inglese: la lezione di Bergvall

Qual è il vero ostacolo per il Napoli? Il prezzo della Premier League. Acquistare giovani di talento dalla massima divisione inglese richiede investimenti importanti e risorse che il club partenopeo deve valutare attentamente.

Bergvall è un talento importante, capace di fare la differenza. Il suo profilo piace al Napoli, ma la forbice tra domanda e offerta è ampia: il club campano non intende spingersi oltre i 40 milioni, il Tottenham pretende minimo 50 e non cede su questa linea. Le prossime settimane diranno se il Napoli deciderà di colmare il divario o se cercherà alternative sul calciomercato internazionale, dove il rapporto qualità-prezzo offre margini migliori rispetto alla Premier League.