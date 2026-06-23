Mercato Napoli, piace il giovane da record del Tottenham: sfida aperta al Milan

Lucas Bergvall attira l’attenzione del Napoli: il centrocampista svedese del Tottenham ha appena debuttato ai Mondiali 2026 con la Svezia a soli 20 anni, diventando il più giovane debuttante svedese nella storia della competizione.

Bergvall al Napoli: il profilo del talento inglese

Il giovane svedese classe 2006 rappresenta una delle promesse più interessanti del panorama europeo. Nato a Stoccolma, Bergvall ha costruito la sua ascesa calcistica in modo progressivo: dalle giovanili della Brommapojkarna all’esordio in prima squadra nel 2022 con 12 presenze, passando per il Djurgårdens dove ha segnato 9 gol e fornito 6 assist in 47 partite. Il Tottenham lo ha strappato al Barcellona investendo sul suo talento cristallino.

Le caratteristiche tecniche di Bergvall lo collocano tra i centrocampisti più moderni del calcio contemporaneo. Qualità tecnica e dribbling rappresentano i suoi assi principali. Il paragone con De Jong circola negli ambienti calcistici per la similitudine dello stile di gioco: capacità di saltare l’uomo, visione di gioco e fluidità nei movimenti. Al Tottenham ha già vinto un’Europa League da protagonista nella stagione 2024/25, confermando di reggere la pressione a livelli elevati.

Il debutto mondiale: record e assist decisivo

Il 15 giugno 2026 Bergvall scrive una pagina importante della sua carriera. Il commissario tecnico della Svezia Graham Potter lo inserisce al 65° minuto di Svezia-Tunisia al posto di Nygren. Non è una semplice apparizione: nei minuti finali fornisce l’assist per il gol del 5-1 di Ayari. A 20 anni e 132 giorni, diventa il più giovane debuttante svedese nella storia dei Mondiali, stabilendo un primato che difficilmente dimenticherà.

L’interesse del Napoli per il centrocampista del Tottenham si colloca in una strategia di mercato rivolta ai giovani talenti europei. Il contratto di Bergvall con gli Spurs scade nel 2031, il che significa che qualunque operazione richiederebbe un investimento significativo. Tuttavia, la sua esposizione internazionale ai Mondiali ne eleva ulteriormente il profilo e la desiderabilità sul mercato, come dimostra il forte interesse del Milan. Il Napoli guarda a profili che uniscono tecnica europea e margini di crescita ancora ampi.