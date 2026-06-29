Napoli, oggi ci sarà l’incontro decisivo: grandi novità per Allegri

Massimiliano Allegri risolverà il contratto con il Milan nella giornata odierna per firmare il triennale con il Napoli fino al 2029. L’allenatore livornese diventerà l’erede di Antonio Conte.

Allegri-Milan: l’incontro decisivo per la risoluzione

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il summit tra Allegri e il Milan avverrà oggi pomeriggio. L’obiettivo è risolvere il contratto in scadenza al 30 giugno 2027. I rossoneri hanno già deciso di liberarlo: non ci sono ostacoli formali, solo il passaggio burocratico finale. Una volta concluso questo step, l’allenatore sarà libero di sottoscrivere l’accordo con il Napoli senza vincoli legali.

La trattativa tra Allegri e la società partenopea procede da settimane senza intoppi. L’intesa è stata raggiunta già da tempo e il tecnico lavora fianco a fianco con il ds Manna per pianificare il mercato estivo. Non è una firma improvvisata: ogni dettaglio è stato definito prima ancora di comunicare pubblicamente la scelta.

Napoli-Allegri: il triennale e il progetto futuro

Il contratto tra Allegri e il Napoli copre tre stagioni, fino al giugno del 2029. Il club azzurro ha scelto il tecnico livornese come successore naturale di Antonio Conte con una decisione presa subito dopo la chiusura della stagione precedente. De Laurentiis annuncerà ufficialmente la firma nei prossimi giorni, una volta che il Milan avrà completato i passaggi per liberarlo dal suo contratto.

Allegri è già pienamente integrato nel progetto Napoli: insieme a Manna, sta identificando i profili necessari per la costruzione della rosa della prossima stagione. Il lavoro di programmazione è iniziato prima dell’ufficialità, segno di una preparazione meticolosa e di un passaggio mancante che è oramai solo burocratico. La settimana che inizia oggi rappresenta il culmine di una trattativa gestita con discrezione. Entro pochi giorni il Napoli avrà il suo nuovo allenatore anche in via ufficiale e il progetto tecnico prenderà forma concreta con le prime mosse di mercato.