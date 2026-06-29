Sorpresa Conte, torna subito in panchina? Nuova proposta per l’allenatore

Antonio Conte ha ricevuto un’offerta molto consistente da un club saudita nelle ultime ore, secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Nicolò Schira. L’ex tecnico del Napoli valuta ora le opzioni oltre la panchina della Nazionale italiana.

Conte e il club saudita: i numeri record dell’offerta

Nelle scorse settimane erano già circolate indiscrezioni su due diversi approcci dalla Saudi Pro League, con cifre anche superiori all’ingaggio faraonico di Simone Inzaghi. Conte si ritrova così attratto da un’offerta multimilionaria che andrebbe ben oltre quanto percepito al Napoli e a quanto potrebbe ricevere allenando la Nazionale azzurra.

I club sauditi hanno dimostrato negli ultimi anni di poter mettere sul tavolo compensi senza precedenti per attrarre allenatori di caratura mondiale. L’offerta a Conte rientra in questa strategia di rafforzamento della Saudi Pro League, che punta a innalzare il livello tecnico e attrattivo della competizione locale.

Il bivio sul suo futuro: Arabia Saudita o Italia?

Quale sarà la scelta dell’ex allenatore del Napoli? Il tecnico salentino dovrà decidere tra la sfida internazionale in Saudi Pro League, con compensi stratosferici, e il progetto azzurro con la Nazionale italiana, dove è in corso una sfida a distanza con Mancini per il nuovo CT. La federazione italiana avrà un ruolo decisivo nelle prossime settimane.

Conte ha già esperienza di calcio internazionale di altissimo livello. La decisione tra Arabia Saudita e Nazionale rappresenta due visioni diverse del calcio: da una parte il progetto costruito con risorse economiche illimitate, dall’altra la sfida di riportare l’Italia ai massimi livelli mondiali.