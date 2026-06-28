Khalaili tra Napoli e Inter, la scelta è già fatta: il calciatore lo ha comunicato

Anan Khalaili ha scelto tra Napoli e Inter. L’esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise attende il sì definitivo per trasferirsi con un contratto quinquennale già concordato.

Khalaili sceglie il Napoli: l’Inter resta fuori

Come rivela il Corriere dello Sport, il laterale israeliano ha comunicato la sua preferenza agli azzurri nonostante l’interessamento nerazzurro. Il club di Aurelio De Laurentiis aveva già registrato l’ok del giocatore settimane fa e il dialogo prosegue senza intoppi. L’accordo contrattuale è completo: cinque anni di contratto già definiti nei dettagli. Khalaili non ha dubbi sulla destinazione e vuole accelerare i tempi per il trasferimento.

L’Union Saint-Gilloise chiede 25 milioni per il calciatore. Una cifra spropositata che il Napoli sta cercando di abbassare attraverso il pressing continuo sul club belga. Il Maccabi Haifa mantiene il 15% sulla futura rivendita, una clausola che complica ulteriormente le trattative. Nonostante il prezzo elevato, gli azzurri hanno deciso di andare avanti senza fretta ma con determinazione.

L’Inter punta a Khalaili: ma il Napoli è già in vantaggio

L’Inter ha chiesto informazioni sul giocatore per rinforzare la fascia destra dopo le partenze di Dumfries e Palestra verso il Chelsea. I nerazzurri però arrivano tardi: il Napoli aveva già individuato Khalaili da tempo come soluzione offensiva sulla destra e ha già chiuso l’accordo personale. Il vantaggio del club partenopeo è decisivo perché Khalaili conosce già i termini contrattuali e non intende ascoltare altre proposte.

Il calciatore ha 21 anni e si sente pronto per il grande salto verso il calcio europeo di alto livello. Non vedrebbe l’ora di indossare la maglia azzurra e iniziare questa nuova avventura. Il Napoli continua a pressare l’Union Saint-Gilloise per trovare un accordo economico che soddisfi entrambe le parti, probabilmente intorno ai 20-22 milioni con bonus. Nelle prossime settimane il trasferimento di Khalaili al Napoli potrebbe diventare ufficiale, chiudendo definitivamente una trattativa che ha visto il club partenopeo vincere il duello con l’Inter.