Rabiot-Napoli? Arriva l’annuncio dagli Stati Uniti: la rivelazione sul suo futuro

Adrien Rabiot congela il mercato azzurro con una risposta evasiva sul futuro. Il centrocampista francese, accostato al Napoli in vista dell’arrivo di Massimiliano Allegri, ha preferito non alimentare le indiscrezioni.

Rabiot glissa sul Napoli: “Concentrato sul Mondiale”

In mixed zone dopo la vittoria della Francia sulla Norvegia, Rabiot ha liquidato ogni domanda relativa al trasferimento con poche parole e un sorriso.

“Sono concentrato sulla Coppa del Mondo, poi vedremo alla fine”, la risposta del centrocampista francese ai giornalisti che chiedevano chiarimenti sul suo futuro e sui presunti contatti con il nuovo allenatore azzurro.

La Francia ha dominato 4-1 contro la Norvegia, confermando il suo ottimo momento di forma. Deschamps ha scelto di lasciare Rabiot a riposo per tutti i novanta minuti, una scelta tattica utile in vista dei prossimi impegni. Il centrocampista del Milan resta un obiettivo concreto per il Napoli, soprattutto perché pupillo di Allegri.

Adrien Rabiot in azione con la maglia della Francia

Allegri e la strategia del Napoli: il timing della trattativa

La vera questione è il timing. Rabiot preferisce non sbilanciarsi finché la Coppa del Mondo non sarà conclusa, una posizione comprensibile per un giocatore che vuole mantenere la massima concentrazione con la sua nazionale. Il Napoli, dal canto suo, attende l’ufficialità di Allegri prima di accelerare qualsiasi trattativa di mercato con il centrocampista francese.

Cosa significa questa cautela per gli azzurri? Semplicemente che il progetto di rafforzamento del centrocampo slitterà di qualche settimana. Rabiot rimane nella lista dei desideri, ma non è urgenza immediata. Il Napoli, molto probabilmente, si concentrerà prima a piazzare qualche esubero.

Lo scenario più probabile vede il centrocampista francese disponibile a negoziare con il Napoli solo dopo la fine della Coppa del Mondo. A quel punto, con Allegri già annunciato, la trattativa potrebbe accelerare significativamente. Il club azzurro ha già pronto il progetto tattico e sa esattamente dove inserire Rabiot nel centrocampo.