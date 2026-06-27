Anche l’Inter su Khalaili? La verità sul possibile duello col Napoli

Anan Khalaili sceglie il Napoli: l’esterno dell’Union Saint-Gilloise ha già detto sì agli azzurri, mentre l’Inter si ferma a un sondaggio esplorativo senza affondare il colpo.

Khalaili-Napoli: il giocatore ha accettato, la trattativa è in pole

Il club partenopeo ha già ottenuto l’intesa con il calciatore belga. L’accordo personale rappresenta il vantaggio decisivo rispetto alla concorrenza, secondo quanto rivelato da Ciro Venerato a Radio Kiss Kiss Napoli. L’Inter, dopo il mancato arrivo di Palestra, ha mosso solo i primi passi senza impegnarsi concretamente. Il Napoli invece ha chiuso il discorso con il giocatore, eliminando i dubbi sulla volontà del calciatore di trasferirsi in Campania.

La strategia dei partenopei differisce da quella nerazzurra: mentre l’Inter raccoglie informazioni generiche, il Napoli ha costruito una trattativa concreta con il giocatore. Questo approccio diretto accelera i tempi e riduce i rischi di colpi di scena. Khalaili rappresenta il profilo più avanzato tra i candidati alle corsie laterali.

Napoli in vantaggio: si può chiudere nelle prossime settimane

La situazione di Khalaili però è ormai definita nella sostanza: il giocatore vuole il Napoli e il club ha ottenuto il suo assenso. Le negoziazioni con l’Union Saint-Gilloise per la formula del trasferimento procedono sul binario giusto, con il calciomercato Napoli che si rinforza su un elemento già convinto della destinazione.

Nei prossimi giorni la trattativa entrerà nella fase conclusiva dei dettagli economici tra i club. Il Napoli ha bruciato i tempi rispetto all’Inter, trasformando un sondaggio in un affare praticamente chiuso con il giocatore.