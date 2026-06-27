Occhio Napoli, beffa per l’obiettivo? Atalanta in pressing!

Gila rimane bloccato sul mercato: il Napoli ha l’accordo con lo spagnolo ma non chiude, mentre l’Atalanta prepara l’assalto per anticipare i partenopei nella trattativa.

Gila e il Napoli: l’accordo che non si trasforma in affare

Da settimane il difensore cresciuto nel Real Madrid rappresenta il primo obiettivo azzurro per rinforzare la retroguardia. L’intesa con il calciatore esiste già, eppure la trattativa resta in stallo. Il Napoli non riesce a trovare la quadra economica con il club proprietario del cartellino, lasciando così spazi a chi si muove con maggiore aggressività. Questa lentezza operativa crea il vuoto perfetto per i competitor.

Atalanta: l’offerta inferiore e il colpo a sorpresa

Come rivela Alfredo Pedullà, l’Atalanta è su Gila, anzi mi dicono che sia rimasta un po’ infastidita per la fuga di notizie, perché voleva lavorare sotto traccia cercando di anticipare il Napoli. Il club bergamasco ha messo sul piatto una proposta economicamente inferiore rispetto alle pretese iniziali, ma compensa con una contropartita tecnica. La mossa è chiara: sorprendere tutti i competitor con un’offerta strutturata diversamente.

La scelta della Dea di operare in silenzio testimonia quanto il difensore spagnolo sia considerato centrale nei piani bergamaschi. Mentre il Napoli temporeggia, l’Atalanta accelera con una strategia che combina offerta economica ridotta e inserimento di una pedina tecnica. Questo approccio consente ai nerazzurri di restare competitivi anche senza esborsi milionari.

Che cosa accade adesso nel mercato di Gila?

L’Atalanta presenterà ufficialmente un’offerta strutturata? Secondo le indiscrezioni, il club bergamasco sta valutando i tempi giusti per formalizzare la proposta. Il Napoli, da parte sua, rischia di perdere un’occasione già in tasca se non accelera nei prossimi giorni. Lo stallo attuale non conviene agli azzurri, che vedono un competitor agguerrito muoversi con decisione.

Il mercato di Gila entrerà nella fase decisiva nelle prossime settimane. L’Atalanta ha comunicato chiaramente le sue intenzioni, il Napoli conosce i termini della partita. Chi agisce per primo, senza esitazioni, conquisterà il difensore spagnolo. Le tempistiche saranno cruciali: ogni giorno di ritardo azzurro rappresenta un vantaggio tattico per Bergamo nella corsa a questo obiettivo di calciomercato.