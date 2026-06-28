Futuro De Bruyne, spunta l’offerta per l’addio al Napoli: la situazione

Kevin De Bruyne è stato proposto al Galatasaray da alcuni agenti secondo quanto riferisce dalla Turchia A Spor. Il club di Istanbul ha ricevuto il nome del belga e sta valutando l’operazione con attenzione.

De Bruyne e il Galatasaray: il nome è sul tavolo

La proposta è stata presentata ufficialmente alla direzione del club turco, che è molto attratto da questa operazione. Il Galatasaray ha già portato a Istanbul due grandi colpi provenienti dal Napoli: Dries Mertens e Victor Osimhen hanno dimostrato come la strada che collega Napoli e Istanbul possa rivelarsi proficua per i turchi. De Bruyne rappresenterebbe un profilo di spessore internazionale, un maestro del centrocampo che porterebbe esperienza e qualità tecnica.

Secondo le informazioni provenienti da Istanbul, il giocatore ha mostrato apertura verso il progetto dei giallorossi per la loro partecipazione alla Champions League. La competizione europea rappresenta un elemento di attrazione concreto per un calciatore abituato ai massimi livelli.

De Bruyne con la maglia del Napoli

Napoli: il prezzo e la scadenza contrattuale

Il contratto di De Bruyne con il Napoli scade tra un anno, dettaglio che incide sulla trattativa. La cifra del trasferimento dipenderà dalle pretese del club partenopeo. Il belga è attualmente il giocatore più pagato della rosa azzurra, e liberarsi dal suo ingaggio rappresenterebbe un risparmio significativo per le casse del club.

Il Galatasaray intende negoziare direttamente con il Napoli attraverso i rappresentanti del giocatore, cercando di raggiungere un accordo su cifre contenute per il trasferimento. Qualora le parti trovassero un accordo sulla rescissione del contratto, il Galatasaray potrebbe completare l’operazione versando al giocatore una buonuscita e uno stipendio competitivo. Questo scenario consentirebbe al Napoli di ridimensionare il monte ingaggi e al belga di trasferirsi in una squadra che disputa la Champions League. La prossima mossa spetta alle negoziazioni dirette tra il club turco e la dirigenza partenopea.