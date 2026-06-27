Allegri-Napoli, ora siamo davvero ai dettagli: “Ultime formalità”

Massimiliano Allegri arriva al Napoli dopo l’accordo con De Laurentiis di fine maggio. L’allenatore livornese attende il via libera dalla risoluzione contrattuale col Milan per sottoscrivere il triennale azzurro fino al 2029.

Allegri e la risoluzione Milan: gli ultimi passaggi formali

Secondo quanto rivela Alfredo Pedullà attraverso Sportitalia, non esistono dubbi sulla trattativa. Gli ultimi passaggi formali dividono l’annuncio ufficiale dalla realtà già consolidata. L’accordo tra tecnico e società partenopea è stato raggiunto a fine maggio, quando Allegri ha già accettato le condizioni economiche e contrattuali proposte dal presidente De Laurentiis. La strada verso Napoli è tracciata, ma la procedura burocratica col club rossonero deve completarsi.

Il Milan deve ratificare e annunciare la risoluzione del contratto che legava Allegri alla panchina rossonera. Una volta che questa documentazione sarà resa pubblica, gli azzurri potranno procedere con l’ufficializzazione del nuovo tecnico. Pedullà ha sottolineato come “Max Allegri-Napoli, si attendono soltanto gli ultimi passaggi formali, ma non ho mai avuto dubbi in tal senso“. La scelta è irreversibile e la tempistica dipende esclusivamente dalla comunicazione ufficiale del Milan.

Napoli: Allegri come successore di Conte

L’allenatore livornese subentra ad Antonio Conte sulla panchina partenopea. La transizione rappresenta un cambio di rotta tattico e strategico per la squadra, che avrà a disposizione un tecnico con esperienza internazionale e una storia vincente in Serie A. Allegri ha già guidato il Napoli in passato e conosce l’ambiente, anche se il progetto che lo attende è completamente diverso da quello precedente.

La griglia degli allenatori di Serie A si completerà con gli ultimi due annunci: quello di Allegri al Napoli e quello di Ivan Juric al Monza. Pedullà ha confermato che il tormentone dei tecnici sta per risolversi definitivamente. Una volta ratificata la risoluzione con il Milan, il Napoli comunicherà ufficialmente l’arrivo di Allegri, chiudendo così una delle vicende di calciomercato più seguite della stagione.

Il triennale fino al 2029 attende solo la firma formale di Allegri. L’allenatore avrà tempo per strutturare il progetto tecnico e valutare la rosa che erediterà. Nel frattempo, il calciomercato del Napoli procede su altri fronti, con diverse trattative in corso per completare l’organico sotto la guida del nuovo tecnico livornese.