Occhio Napoli, l’Inter si fionda sull’obiettivo azzurro: Di Marzio svela il duello

Anan Khalaili finisce nella lista dell’Inter dopo il trasferimento di Marco Palestra al Chelsea. Gli azzurri inseguono il talento israeliano da settimane, ma l’Union Saint-Gilloise chiede 25 milioni di euro e ora i nerazzurri si inseriscono nella trattativa.

Khalaili: l’Inter accelera dopo la perdita di Palestra

Come rivela Sky Sport, l’Inter ha deciso di puntare su Anan Khalaili, classe 2004 dell’Union Saint-Gilloise, quale principale alternativa sulla destra dopo il passaggio di Marco Palestra al Chelsea. La mossa nerazzurra complica il lavoro del Napoli, che insegue il giocatore israeliano ormai da diversi mesi. Il club belga mantiene ferma la sua valutazione: 25 milioni di euro per il cartellino. Non è una cifra irragionevole per un talento che ha già fatto esperienza in campionati importanti.

Khalaili è cresciuto nel settore giovanile del Maccabi Haifa, dove ha esordito tra i professionisti nel 2022. Il trasferimento all’Union Saint-Gilloise nell’estate 2024 lo ha consacrato come il calciatore israeliano più costoso della Pro League belga. In pochi mesi ha attirato l’attenzione di diversi club europei, confermando il suo valore di mercato.

Khalaili in azione durante la partita. Foto: ANSA

Napoli: da settimane alla ricerca dell’accordo

Il Napoli ha lavorato a lungo per Khalaili senza ancora trovare l’intesa con l’Union. La distanza tra la richiesta belga e l’offerta azzurra ha finora bloccato la trattativa. L’inserimento dell’Inter cambia il quadro competitivo. Manna dovrà accelerare per non perdere il giocatore a favore dei nerazzurri, che dispongono di maggiore capacità di spesa.

La fascia destra rimane un’area prioritaria nel mercato del calciomercato del Napoli per la prossima stagione. Khalaili rappresenta il profilo giusto: giovane, duttile, già rodato in un campionato europeo. Se l’Inter dovesse prevalere, gli azzurri dovrebbero virare su alternative altrettanto concrete, poiché il tempo a disposizione per completare gli acquisti si assottiglia con l’avvicinarsi del ritiro estivo.