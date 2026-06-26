Napoli, occhio alla beffa sul mercato: è scontro con l’Inter!

Napoli e Inter si contendono i migliori terzini destri disponibili sul mercato: Giovanni Manna accelera, ma Romelu Lukaku blocca gli investimenti azzurri.

Napoli e Inter: la battaglia per l’esterno destro si accende

La dirigenza partenopea si trova costretta a cambiare strategia. Come rivela Sky Sport, l’inserimento dell’Inter nella corsa ai laterali destri ha trasformato la ricerca di un vice-Di Lorenzo da operazione paziente a una sfida di tempismo. Il direttore sportivo Giovanni Manna non può permettersi di attendere. Beppe Marotta e Piero Ausilio muovono rapidamente, e i nerazzurri puntano agli stessi profili che interessano agli azzurri.

Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise e Dodo della Fiorentina sono i nomi più caldi. L’Inter potrebbe presentarsi in qualsiasi momento per uno dei due, costringendo il Napoli a decisioni immediate. La sessione estiva di mercato premia chi agisce per primo, e Manna lo sa bene. I nerazzurri hanno strutture diverse e budget più ampi, un vantaggio che la dirigenza partenopea non può sottovalutare. Il rischio concreto è restare a mani vuote mentre i milanesi si assicurano il profilo prescelto.

Khalaili durante una partita di calcio

Le cessioni: il freno che rallenta tutto

Il vero ostacolo al mercato in entrata del Napoli ha un nome e un cognome: Romelu Lukaku. Lo stipendio da 8,5 milioni annui rappresenta un muro invalicabile per gli investimenti in nuovi innesti dall’ingaggio importante. Il belga è il primo candidato alla partenza, insieme a Vanja Milinkovic-Savic. Finché questi due elementi restano a Napoli, le casse rimangono bloccate.

La cessione di almeno uno dei due potrebbe sbloccare operazioni in più ruoli contemporaneamente, incluso il terzino destro. Manna sa che non può muoversi con libertà fino a quando gli esuberi non trovano acquirenti.

Quale scenario attenderà il Napoli nei prossimi giorni? Se Manna riuscirà a piazzare Lukaku o il serbo entro metà luglio, avrà i margini di manovra per contrastare l’Inter e assicurarsi Khalaili o Dodo. In caso contrario, gli azzurri dovranno ripiegare su alternative meno blasonate. Il mercato del Napoli e dell’Inter per l’esterno destro dipende da scelte che vanno oltre i confini del campo.