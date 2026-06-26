Gila-Napoli, l’affare si complica davvero? Manna ripensa ad un’alternativa già nota

Mario Gila sembra più vicino all’Atalanta nelle ultime ore. Il Napoli cambia così strategia: Manna abbandona la pista Lazio e punta su un’alternativa concreta al centrale spagnolo.

Gila-Napoli: l’offerta ferma a 15 milioni

La trattativa per il difensore della Lazio si incaglia sui numeri. Gli azzurri hanno proposto 15 milioni più una scelta tra Lucca e Rafa Marin, ma Lotito non scende a compromessi. Maurizio Sarri all’Atalanta offre un’alternativa seducente: Gila conosce il calcio del tecnico toscano e sa già come adattarsi ai suoi principi difensivi. La Lazio non ha fretta di vendere. Il Napoli, però, non intende aumentare la proposta e decide di virare altrove.

Gatti alla Juventus: il piano B concreto

Federico Gatti diventa l’obiettivo numero uno di Manna. Il difensore bianconero non rientra nei piani di Luciano Spalletti e la Juventus lo mette sul mercato a 20 milioni. L’ex Frosinone ha già una storia con il Napoli: quando indossava la maglia ciociara, azzurri e bianconeri si sfidarono per aggiudicarselo. Allora vinsero i piemontesi. Stavolta il percorso potrebbe essere diverso.

Massimiliano Allegri non ha obiezioni sull’acquisto di Gatti. Anzi, il tecnico bianconero non dispiacerebbe l’acquisto dell’ex Frosinone, segno che la valutazione di 20 milioni è realistica. La Juventus non oppone resistenza a una cessione che alleggerisce il bilancio e permette al club di reinvestire in altri settori. Il difensore centrale ha già dimostrato di saper giocare a buoni livelli in Serie A.

Quale vantaggio per il Napoli rispetto a Gila? Gatti costa 5 milioni in più ma arriva senza le resistenze della Lazio. La trattativa con la Juventus si muove su binari più veloci. Gli azzurri recuperano tempo e liquidità da investire in altri reparti. Il mercato di giugno per il Napoli si riorienta verso Gatti e verso altre opportunità che Manna ha già scandagliato nel sistema bianconero.