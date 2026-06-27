Napoli, occasione a parametro zero: può arrivare dalla Premier League!

John Stones si libera dal Manchester City a parametro zero e il calciomercato Napoli entra nella corsa per il difensore inglese. Secondo la BILD, gli azzurri non sono soli nella competizione per il centrale di esperienza internazionale.

Stones e il Napoli: concorrenza nerazzurra sul difensore

Come riportato da BILD, la dirigenza partenopea ha individuato nel difensore del Manchester City un profilo di assoluto rilievo per rinforzare la retroguardia. L’inglese rappresenta un’occasione di mercato particolare, poiché la scadenza contrattuale gli consente di trasferirsi senza esborso economico.

Tuttavia, il Napoli deve fare i conti con la concorrenza dell’Inter, anch’essa molto interessata al giocatore. L’Everton completa il quadro dei club europei sulle tracce di Stones, creando un duello di mercato dove la convenienza economica del trasferimento a zero non è l’unico fattore decisivo.

John Stones con la fascia di capitano durante una partita

Perché l’Inter punta su Stones: il restyling della difesa

I nerazzurri hanno necessità concrete di rinnovare il reparto difensivo. Gli addii di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij hanno lasciato spazi significativi nella linea arretrata. Stones offre esperienza internazionale e un palmares costruito nel massimo campionato inglese, caratteristiche che il club meneghino ritiene strategiche. Oumar Solet era stato valutato nelle scorse settimane, ma la pista si è raffreddata, spingendo l’Inter a tornare con insistenza su Stones, già accostato ai nerazzurri nei mesi precedenti.

Il difensore inglese ha collezionato presenze significative con il Manchester City, maturando esperienza tattica e mentalità vincente. La sua disponibilità a parametro zero rende la trattativa economicamente vantaggiosa per qualsiasi club. Questo aspetto ridimensiona il valore assoluto della trattativa, permettendo a società come Napoli e Inter di competere senza pressioni di bilancio eccessive. La scelta finale dipenderà dalla capacità di convincimento progettuale di ciascun club.