Napoli, le sirene estere sono sempre più insistenti: l’addio non è da escludere!

David Neres potrebbe lasciare il Napoli nella prossima finestra di mercato. Come rivela Il Mattino, le condizioni fisiche del brasiliano preoccupano la società azzurra, che valuta offerte concrete dal Benfica e da club turchi.

Neres: i problemi fisici frenano il progetto azzurro

L’attaccante brasiliano non ha mai recuperato completamente dall’intervento alla caviglia di gennaio. Il Napoli non considera Neres intoccabile, soprattutto dopo l’arrivo di Alisson Santos, il giovane talento acquistato a gennaio che rappresenta il futuro del reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club partenopeo è disposto a cederlo alla giusta offerta.

Il Benfica rappresenta una soluzione concreta: il club portoghese non chiuderebbe le porte a un ritorno del giocatore che ha già indossato la maglia biancorossa. Anche alcuni club turchi hanno manifestato interesse contattando l’agente di Neres. La situazione è fluida e dipenderà dalle proposte che arriveranno nei prossimi mesi.

David Neres in azione con la maglia del Napoli

Napoli: chi rimane e chi può partire nel reparto offensivo

Nel settore avanzato, solo Hojlund e Alisson Santos hanno la certezza della permanenza. Politano fungerà da titolare aggiunto indipendentemente dalle dinamiche di mercato. Neres, invece, rappresenta un profilo sacrificabile per fare cassa e reinvestire risorse su giocatori con meno criticità fisiche.

La cessione di Neres consentirebbe al Napoli di liberare uno slot in rosa e risorse economiche per puntare su profili più affidabili dal punto di vista atletico. Il brasiliano tornerebbe al Benfica a distanza di pochi anni dall’addio, oppure approdererebbe in Turchia dove diversi club hanno già manifestato interesse concreto.

Le prossime settimane chiariranno la posizione definitiva del Napoli. Se arriveranno offerte adeguate dal Benfica o dalla Turchia, David Neres potrebbe salutare i partenopei già nella prossima sessione estiva di calciomercato.