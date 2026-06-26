Calciomercato Napoli, 70 milioni dalle cessioni: tutti i nomi in uscita

Manna può contare su oltre 70 milioni di euro dalle cessioni degli esuberi. Secondo Il Mattino è questa la cifra che trasformerebbe il budget estivo e permetterebbe investimenti significativi.

Milinkovic e i difensori: quanto vale la lista di sbarco

La lista degli esuberi partenopei è corposa. Milinkovic non partirà per meno di 18 milioni, mentre la scelta tra Rafa Marin e Marianucci genererà una decina di milioni. Olivera, nonostante il contratto lungo fino al 2030 e uno stipendio nella media di 2,2 milioni annui, lascerà Napoli solo di fronte a un’offerta irrinunciabile.

I rientri dai prestiti garantiscono il grosso dell’incasso. Folorunsho, Zerbin e Cajuste, non riscattati dai rispettivi club, torneranno al Napoli con una valutazione complessiva di quasi 29 milioni. Hasa, Ngonge e Lindstrom seguiranno lo stesso percorso: apparizioni a Dimaro per poi essere collocati altrove, con una stima di almeno 30 milioni complessivi.

Allegri e Dimaro: chi decide le partenze

Quale ruolo avrà il nuovo allenatore nella selezione degli esuberi? L’extra-budget su cui Manna potrà contare dipenderà dalle valutazioni che Allegri farà durante il ritiro. Il tecnico avrà la responsabilità di identificare chi rimane e chi va ceduto, trasformando il potenziale di 70 milioni in realtà concreta.

Cheddira, Ambrosino e Rao completano la lista dei calciatori in uscita. La strategia è chiara: ridurre i costi strutturali e generare liquidità per il mercato in entrata. Agosto diventa il mese decisivo per concretizzare queste operazioni e utilizzare i fondi per completare l’organico secondo le indicazioni tattiche del nuovo allenatore.

Il calciomercato swl Napoli ruota attorno a questo meccanismo: cessioni mirate che finanziano i rinforzi. Con 70 milioni garantiti dalle uscite, il club ha il margine per operazioni di qualità nel mercato estivo.