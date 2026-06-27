Napoli, altro che addio: Allegri blinda un azzurro con un maxi rinnovo

Antonio Vergara rimane al Napoli con rinnovo fino al 2031. Come rivela Repubblica, il club ha deciso di blindare il classe 2003 con un adeguamento dell’ingaggio significativo, passando dagli attuali 400mila euro a una cifra commisurata al suo valore.

Vergara: il rinnovo che conferma la fiducia di Allegri

La decisione del Napoli arriva dopo i contatti diretti tra l’allenatore e il direttore sportivo Giovanni Manna. Allegri non ha mai dubitato delle qualità del centrocampista e ha preteso di mantenerlo in rosa per la prossima stagione. Il rinnovo fino al 2031 rappresenta il segnale più chiaro: gli azzurri investono su un giocatore che considerano centrale nel progetto tattico futuro.

Il giovane di Frattaminore ha attirato l’attenzione di altri club importanti. Como e Atalanta hanno cominciato a monitorarlo, ma secondo Repubblica il Napoli ha gestito le situazioni con fermezza, impedendo che le trattative si approfondissero. La priorità era blindare il talento prima che pressioni esterne potessero complicare la permanenza.

Antonio Vergara esulta durante una partita del Napoli in maglia azzurra

L’ingaggio raddoppiato: riconoscimento per il settore giovanile

L’adeguamento economico non è marginale. Passare da 400mila a una cifra ben più sostanziosa significa che il Napoli riconosce il valore di un prodotto del proprio vivaio che, fino a pochi mesi fa, rappresentava una scommessa. Ora diventa una certezza su cui costruire il centrocampo dei prossimi anni. La scelta di Allegri di utilizzarlo con continuità nella prossima stagione trasforma Vergara da promessa a giocatore decisivo della squadra.

Cosa garantisce il rinnovo fino al 2031? Stabilità contrattuale e un percorso di crescita senza interruzioni. Il feeling tra il giocatore e il club è solido, e secondo Repubblica non dovrebbero sorgere ostacoli durante le trattative formali. Gli azzurri mantengono così i loro gioielli migliori, proteggendo il patrimonio del vivaio da assalti esterni. Vergara avrà spazio e responsabilità nella stagione della sua definitiva consacrazione, con un contratto che lo lega al club fino al 2031 e un ingaggio rinnovato che rispecchia le ambizioni di Allegri per lui.