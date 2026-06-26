Futuro Vergara, il Como fa sul serio: la richiesta del Napoli è alta

Antonio Vergara nel mirino del Como di Fabregas. Il centrocampista napoletano è finito tra gli obiettivi dei lariani in caso di addio definitivo di Nico Paz.

Vergara: il Como accelera dopo l’esclusiva di CalcioNapoli24

La dirigenza comasca ha intensificato i contatti per il mediano azzurro. Come rivela il Corriere della Sera, il Como sta valutando diverse opzioni di mercato come alternativa ai 60 milioni richiesti dal Real Madrid per il riacquisto di Paz. Vergara rappresenta un’alternativa concreta nel progetto tecnico di Fabregas.

Il centrocampista napoletano ha attirato l’attenzione di diversi top club nelle ultime settimane. Da tempo è stato segnalato l’interesse di più squadre importanti per il cartellino del giovane talento della rosa azzurra. Ora il Como entra in scena con proposte concrete, posizionandosi come pretendente serio.

Il Como sceglie Vergara: Napoli fissa il prezzo

La società presieduta da Suwarso ha avviato una ricerca attiva per rinforzare il centrocampo. Vergara e Mattia Liberali, attualmente al Catanzaro, sono i nomi che circolano come piani alternativi alla soluzione Real Madrid. Il Napoli tuttavia non intende cedere facilmente il proprio centrocampista offensivo, chiedendo una valutazione importante per il trasferimento.

Fabregas vuole costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. L’interesse per Vergara conferma la strategia comasca di puntare su profili giovani ma già strutturati a livello tecnico. Le trattative entrano ora in una fase decisiva tra le due dirigenze.

Quale scenario per Vergara nei prossimi giorni?

Vergara resterà a Napoli o accetterà la sfida del Como? Tutto dipende dalle valutazioni economiche che le due società metteranno sul tavolo. Se il Como deciderà di investire cifre importanti, il centrocampista azzurro potrebbe trovarsi di fronte a un’opportunità di crescita in una realtà ambiziosa. La prossima settimana sarà decisiva per capire se Fabregas farà un’offerta concreta al Napoli.

Antonio Vergara rimane uno dei profili più seguiti del calciomercato napoletano. L’interesse del Como aggiunge un nuovo capitolo alla sua storia di mercato, con il centrocampista che potrebbe diventare protagonista di un trasferimento importante prima della fine della sessione estiva.