Napoli-McTominay, il rinnovo ancora non arriva: cosa manca per chiudere

Scott McTominay verso il rinnovo con il Napoli fino al 2030: le trattative ripartono subito dopo l’eliminazione della Scozia dal Mondiale, con Giovanni Manna pronto a chiudere l’accordo.

McTominay e il Napoli: due anni in più di contratto

Il calciatore scozzese non lascerà gli azzurri al termine della competizione americana. Come rivela Repubblica, il Napoli ha già avviato i contatti ufficiali con l’entourage del centrocampista per trasformarlo nel simbolo della squadra partenopea. L’attuale scadenza è fissata al 2028: il club intende prolungare fino al 2030, aggiungendo altre due stagioni al vincolo contrattuale. La volontà reciproca di proseguire insieme è conclamata, ma rimane da definire la questione economica.

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha già incontrato il procuratore di McTominay a fine maggio. Gli azzurri lavorano da settimane al dossier e non intendono lasciare spazi a eventuali competitori. L’assenza di offerte concrete da altri club rappresenta un vantaggio decisivo per il Napoli nella negoziazione. McTominay sarà un elemento cruciale nello scacchiere di Allegri ed è un giocatore su cui la società partenopea vorrà costruire il proprio progetto tecnico per i prossimi anni.

Scott McTominay durante una partita con la maglia del Napoli

McTominay a Dimaro: il ritorno anticipato per accelerare tutto

Qualora la Scozia dovesse essere eliminata domenica, il centrocampista avrà già risolto la questione Mondiale e potrà tornare prima a Napoli. Potrebbe essere a disposizione negli ultimi giorni di luglio, tra la fine del ritiro a Dimaro-Folgarida e l’inizio della seconda parte della preparazione a Castel di Sangro. Questo tempismo non è casuale: il Napoli vuole chiudere il rinnovo prima dell’inizio ufficiale della stagione.

Cosa frena ancora l’accordo? Solo la questione dell’ingaggio. Le parti dovranno trovare l’intesa sulla cifra annuale, ma la volontà è quella di proseguire insieme senza drammi. Nessun club ha presentato offerte ufficiali per il 29enne cresciuto nel Manchester United, circostanza che toglie pressione al negoziato e consente al Napoli di operare con tranquillità. I contatti riprenderanno subito dopo il Mondiale, con l’obiettivo di sigillare tutto entro l’estate.