Belgio show e Napoli gode: super Lukaku, De Bruyne entra nella storia

Il Belgio ha battuto per 5-1 la Nuova Zelanda con il contributo di Lukaku e De Bruyne. I due calciatori del Napoli hanno siglato due reti importantissime per permettere ai Diavoli Rossi di chiudere in testa il proprio girone.

De Bruyne, gol storico per il Belgio

Ha aperto le danze in questo show belga in salsa azzurra Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Napoli ha prima contribuito, seppur senza entrare nel tabellino dei marcatori, alle due reti di Trossard, prima battendo il corner che ha propiziato il primo gol e poi aprendo l’azionde del secondo con un filtrante illuminante. La sua firma definitiva sul match arriva però realizzando il gol del 3-0 con un bel tiro dal limite. Con questo gol, De Bruyne diventa un pezzo di storia del suo paese: è il primo calciatore belga nella storia a segnare in tre edizioni diverse del Mondiale.

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Anche Lukaku mette la sua firma

Anche Lukaku ha detto la sua in questa gara, seppur in uno spazio temporale limitato. L’attaccante del Napoli, subentrato all’85’, ha siglato il gol del 4-1 belga appena un minuto dopo il suo ingresso con un poderoso colpo di testa. C’è poi la sua firma anche sul quinto gol della squadra di Rudi Garcia: suo è infatti l’assist per la rete di Saelemaekers. Un subentro che rappresenta quindi una risposta importante da parte sua, ancora al centro delle voci di mercato in merito ad un possibile cambio di maglia.